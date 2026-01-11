Hasiči a mestské lesy upozorňujú na vážne riziko prepadnutia.
Na Štrkoveckom jazere aj na rybníkoch v bratislavských lesoch sa síce vytvoril ľad, no zatiaľ nie je bezpečný na korčuľovanie. Dobrovoľní hasiči z DHZ Bratislava – Ružinov zmerali na Štrkovci hrúbku ľadu väčšinou len 5 až 7 centimetrov, iba výnimočne dosahovala približne 12 centimetrov. Odborníci pritom upozorňujú, že za bezpečný sa považuje ľad hrubý minimálne 12 až 15 centimetrov. Riziko sa výrazne zvyšuje, keď je na ľade viac ľudí, informoval starosta Ružinova na sociálnej sieti.
Nebezpečná situácia je aj v Mestských lesoch
Nedávno sa na rybníku číslo 2 prepadli pod ľad dvaja ľudia, ktorých zachránili okoloidúci a mestská polícia. Podľa aktuálnych meraní je rybník č. 2 ľad hrubý len 4 až 9 centimetrov, rybník č. 3 má 8 až 10 centimetrov a rybník č. 4 len 4 až 7 centimetrov. Najviac rizikové sú pritom rybníky č. 2 a 4 pri Partizánskej lúke, informovalo o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.
Mestské lesy Bratislava budú hrúbku ľadu naďalej pravidelne kontrolovať a o jeho stave budú informovať verejnosť. Vstup na ľad je však vždy na vlastné riziko a odborníci odporúčajú nevstupovať naň osamote a vždy si overiť jeho hrúbku.