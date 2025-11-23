„Nápoje by nemali byť veľmi studené ani veľmi horúce, pretože môžu podráždiť hrdlo,“ uzavrel Erik Novanský.
Lieky na znižovanie teploty by sa pri chrípkových ochoreniach mali začať užívať až vtedy, keď teplota dosiahne 38 stupňov Celzia. Pri nižších teplotách sa podľa neho telo dokáže s ochorením pomerne efektívne vyrovnať samo.
„Pri mierne zvýšenej teplote, 37,2 alebo 37,3 stupňa Celzia, si ľudia často nasadzujú protizápalové lieky alebo lieky na znižovanie teploty a býva to často problém, lebo si tým zaťažujú tráviaci trakt, žalúdok, obličky a pečeň,“ vysvetlil.
Lekárnik pripomenul, že okrem zvýšenej teploty patrí medzi najvýraznejšie symptómy chrípkového ochorenia suchý kašeľ, bolesti svalov a celkový pocit únavy a slabosti.
Odlíšiť chrípkový vírus od zápalového ochorenia podľa neho vedia v lekárni pomocou CRP testu.
„CRP testom vieme efektívne selektovať, či ide o chrípku alebo o nejaké bakteriálne ochorenie,“ konštatoval.
V tejto súvislosti Novanský upozornil na prevenciu proti chrípke. „Výhodou je, že na chrípku máme očkovanie. Ak sa však chceme chrániť počas celého roka, základom sú vitamíny, vitamínové komplexy a minerály,“ spresnil. Počas chrípkového obdobia odporučil užívať hlavne vitamíny C, D a zinok. „Vitamín D posilňuje imunitný systém zvnútra. Vitamín C je vhodný nielen ako prevencia, ale aj počas prebiehajúceho ochorenia,“ spresnil.
Vitamíny je podľa lekárnika najlepšie užívať samostatne, pretože niektoré sa berú pred jedlom, niektoré s jedlom a niektoré po jedle. Zároveň upozornil, že pacienti zvyknú užívať vitamíny a minerály vo vyššom množstve, ako je odporúčané. „Je veľmi dôležité užívať ich v správnom dávkovaní, pretože vtedy majú ten benefit. Keď sa nadužíva alebo poddávkováva, vznikajú problémy, ktoré by nemuseli,“ zhodnotil.
Novanský pripomenul, že pri chrípkových ochoreniach netreba zabúdať na dostatočný pitný režim vo forme čajov, vody alebo minerálok. „Nápoje by nemali byť veľmi studené ani veľmi horúce, pretože môžu podráždiť hrdlo,“ uzavrel.