Lekár na mieste nevedel určiť príčinu smrti, preto bola nariadená pitva a polícia prípad ďalej vyšetruje.
V Nových Zámkoch v nedeľu (23. novembra) ráno objavili šokujúci nález. Pred miestnym nákupným centrom našli v nákupnom košíku telo 48-ročnej ženy, informovali tvnoviny.sk.
Lekár na mieste nedokázal určiť presnú príčinu úmrtia, a preto rozhodol o vykonaní pitvy. Polícia situáciu ďalej vyšetruje a zatiaľ neuviedla žiadne bližšie detaily.
