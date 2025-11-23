Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 23. novembra 2025 o 12:51
Čas čítania 1:19

Nová éra peňazí: Digitálne euro umožní platiť, šetriť aj spravovať peniaze priamo cez štát

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Nová éra peňazí: Digitálne euro umožní platiť, šetriť aj spravovať peniaze priamo cez štát
Zdroj: Unsplash/Lena Balk

Digitálna mena by mala priniesť rýchlejšie platby, vyššiu bezpečnosť a možnosť mať časť úspor mimo komerčných bánk, pričom prvé testy sa očakávajú už do roku 2029.

Na scénu prichádza nová éra digitálnych peňazí, takzvané digitálne meny centrálnych bánk, a teda peniaze, ktoré nebude spravovať komerčná banka, ale priamo štát. Európska únia pripravuje digitálne euro, ktoré by mohlo zásadne zmeniť spôsob, akým platíme, sporíme aj uchovávame peniaze.

Digitálne euro má byť novou elektronickou formou eura vydanou priamo Európskou centrálnou bankou. V praxi to bude znamenať, že okrem bežných peňazí na účte a hotovosti si budú môcť obyvatelia časť peňazí uložiť aj do „štátnej digitálnej peňaženky“, pravdepodobne vo forme aplikácie v mobile. Digitálne euro bude riešiť peňažné toky priamo so štátom, ako napríklad dane, odvody, čiže nebudú potrebné prevody z komerčných bánk, priblížila spoločnosť.

Projekt by mal byť zatiaľ vo fáze príprav a testovania

Zavedenie digitálneho eura sa očakáva najskôr v roku 2029 po tom, ako prejde legislatíva a úspešné testy v rôznych krajinách. „Digitálne euro nebude žiadna nová mena. Bude to euro, len v novej forme. Pre ľudí pôjde o ďalší spôsob, ako bezpečne platiť a uchovávať hodnotu, a to priamo cez systém centrálnej banky,“ vysvetlil Erik Babušiak, odborník na osobné financie zo spoločnosti Partners.

Digitálne euro by mohlo podľa spoločnosti priniesť mnoho praktických výhod. Medzi hlavné patrí rýchlosť platieb, ich nižšia cena alebo úplná bezplatnosť pri bežných transakciách a vyššia bezpečnosť, keďže peniaze budú garantované centrálnou bankou. Môže byť výhodné aj pre ľudí, ktorí chcú mať časť svojich úspor mimo komerčných bánk, najmä v časoch ekonomickej neistoty. Pre štát a podnikateľov zas digitálne euro znamená rýchlejší tok peňazí, efektívnejšie vyplácanie dávok, lepšiu evidenciu či výber daní.

Na druhej strane odborníci upozornili, že mnohí sa obávajú o svoje súkromie, a teda či štát nebude mať prehľad o každej ich platbe. Európska centrálna banka však opakovane zdôrazňuje, že miera súkromia má zostať vysoká, najmä pri malých platbách. „Technologickou výzvou bude aj zabezpečenie proti kybernetickým útokom. Riziká sa týkajú i bankového sektora - ak by si ľudia presunuli veľké sumy do digitálneho eura, banky by mohli stratiť časť vkladov, čo by ovplyvnilo ich schopnosť poskytovať úvery,“ dodala spoločnosť.

23. novembra 2025 o 10:14 Čas čítania 0:23 VIDEO: Opitý vodič v Malom Krtíši ohrozil mladíka pri autobusovej zastávke. Celú situáciu zachytila kamera VIDEO: Opitý vodič v Malom Krtíši ohrozil mladíka pri autobusovej zastávke. Celú situáciu zachytila kamera
23. novembra 2025 o 9:28 Čas čítania 0:54 Sneženie a vietor zvyšujú lavínové nebezpečenstvo: Prvý stupeň platí v niektorých častiach Tatier Sneženie a vietor zvyšujú lavínové nebezpečenstvo: Prvý stupeň platí v niektorých častiach Tatier
23. novembra 2025 o 8:10 Čas čítania 0:57 Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
peníze euro
Zdroj: Wikimedia/Europa credito urgente/volně k užití
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 07:24
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
včera o 14:42
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
včera o 16:41
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
včera o 13:59
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Zarobiť môžu až 2000 eur
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Zarobiť môžu až 2000 eur
pred hodinou
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
dnes o 08:10
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
včera o 14:42
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
včera o 07:24
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
včera o 13:59
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Zarobiť môžu až 2000 eur
Finančná správa hľadá nových zamestnancov. Zarobiť môžu až 2000 eur
včera o 16:41
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
dnes o 08:10
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
pred 3 dňami
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
17. 11. 2025 14:24
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
19. 11. 2025 11:50
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
18. 11. 2025 7:09
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
pred 3 dňami
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
Nemecká automobilka plánuje zrušiť 2 300 pracovných miest. Dôvodom sú vysoké náklady a oslabený trh
14. 11. 2025 7:52
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
14. 11. 2025 18:01
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
KOMPLETNÝ PREHĽAD: Takáto je výška 13. dôchodkov. Seniori si v decembri prilepšia o 600 eur
Lifestyle news
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila s Glebom a Raphaelom pred 3 hodinami
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko dnes o 10:00
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou včera o 17:00
Nový rekord v sume za obraz, ktorý namaľovala žena. Maľba sa predala za 54,6 milióna dolárov včera o 11:55
Krvavé jatky na prvých záberoch z novej série Hier o tróny. HBO oznámila fanúšikom zásadnú zmenu včera o 08:21
VIDEO: Brat summer dostane vlastný film. Charli XCX si zahrá samu seba včera o 08:15
Fight Night Challenge 10 s Rasťom aj Mishell láme rekordy. Organizátori pre vysoký záujem pridali vstupenky pred 2 dňami
Prosby boli vypočuté. Odteraz si súbory medzi Apple a Android produktami môžeš posielať cez AirDrop pred 2 dňami
Desivé zistenia WHO: Takmer tretina žien vo svete zažila sexuálne násilie, teda približne 840 miliónov pred 2 dňami
IShowSpeed sa stal streamerom roka. Obhájil tak svoje prvenstvo po minuloročnej porážke pred 2 dňami
Slovensko Všetko
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
pred hodinou
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
Počas varovného signálu či evakuácie je potrebné zachovať pokoj.
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
dnes o 08:10
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
pred 41 minútami
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
dnes o 07:31
Slovenských vodičov čakajú veľké zmeny, STK bude ešte prísnejšia. Časť vodičov bude mať veľký problém
Záhadná smrť v Nových Zámkoch: ženu našli bez známok života v nákupnom košíku
pred 3 hodinami
Záhadná smrť v Nových Zámkoch: ženu našli bez známok života v nákupnom košíku
VIDEO: Opitý vodič v Malom Krtíši ohrozil mladíka pri autobusovej zastávke. Celú situáciu zachytila kamera
dnes o 10:14
VIDEO: Opitý vodič v Malom Krtíši ohrozil mladíka pri autobusovej zastávke. Celú situáciu zachytila kamera
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
pred 2 dňami
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Zahraničie Všetko
Európski lídri nesúhlasia s plánom Bieleho domu. Zelenskyj vraví, že je to najhorší moment pre Ukrajinu
včera o 17:19
Európski lídri nesúhlasia s plánom Bieleho domu. Zelenskyj vraví, že je to najhorší moment pre Ukrajinu
včera o 08:42
Trump posiela Zelenskému nepríjemný odkaz, dáva mu 6 dní. Nemá na výber, dohoda USA a Ruska o Ukrajine sa mu bude musieť páčiť
pred 3 dňami
AKTUÁLNE: V Česku sa zrazili dva vlaky. Na mieste sú desiatky zranených ľudí

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
pred 2 dňami
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Z Bratislavy do Košíc dnes po rokoch obnovili komerčné lety.
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
pred 2 dňami
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
pred 2 dňami
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
pred 3 dňami
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
pred 4 dňami
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia