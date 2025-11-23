Digitálna mena by mala priniesť rýchlejšie platby, vyššiu bezpečnosť a možnosť mať časť úspor mimo komerčných bánk, pričom prvé testy sa očakávajú už do roku 2029.
Na scénu prichádza nová éra digitálnych peňazí, takzvané digitálne meny centrálnych bánk, a teda peniaze, ktoré nebude spravovať komerčná banka, ale priamo štát. Európska únia pripravuje digitálne euro, ktoré by mohlo zásadne zmeniť spôsob, akým platíme, sporíme aj uchovávame peniaze.
Digitálne euro má byť novou elektronickou formou eura vydanou priamo Európskou centrálnou bankou. V praxi to bude znamenať, že okrem bežných peňazí na účte a hotovosti si budú môcť obyvatelia časť peňazí uložiť aj do „štátnej digitálnej peňaženky“, pravdepodobne vo forme aplikácie v mobile. Digitálne euro bude riešiť peňažné toky priamo so štátom, ako napríklad dane, odvody, čiže nebudú potrebné prevody z komerčných bánk, priblížila spoločnosť.
Projekt by mal byť zatiaľ vo fáze príprav a testovania
Zavedenie digitálneho eura sa očakáva najskôr v roku 2029 po tom, ako prejde legislatíva a úspešné testy v rôznych krajinách. „Digitálne euro nebude žiadna nová mena. Bude to euro, len v novej forme. Pre ľudí pôjde o ďalší spôsob, ako bezpečne platiť a uchovávať hodnotu, a to priamo cez systém centrálnej banky,“ vysvetlil Erik Babušiak, odborník na osobné financie zo spoločnosti Partners.
Digitálne euro by mohlo podľa spoločnosti priniesť mnoho praktických výhod. Medzi hlavné patrí rýchlosť platieb, ich nižšia cena alebo úplná bezplatnosť pri bežných transakciách a vyššia bezpečnosť, keďže peniaze budú garantované centrálnou bankou. Môže byť výhodné aj pre ľudí, ktorí chcú mať časť svojich úspor mimo komerčných bánk, najmä v časoch ekonomickej neistoty. Pre štát a podnikateľov zas digitálne euro znamená rýchlejší tok peňazí, efektívnejšie vyplácanie dávok, lepšiu evidenciu či výber daní.
Na druhej strane odborníci upozornili, že mnohí sa obávajú o svoje súkromie, a teda či štát nebude mať prehľad o každej ich platbe. Európska centrálna banka však opakovane zdôrazňuje, že miera súkromia má zostať vysoká, najmä pri malých platbách. „Technologickou výzvou bude aj zabezpečenie proti kybernetickým útokom. Riziká sa týkajú i bankového sektora - ak by si ľudia presunuli veľké sumy do digitálneho eura, banky by mohli stratiť časť vkladov, čo by ovplyvnilo ich schopnosť poskytovať úvery,“ dodala spoločnosť.