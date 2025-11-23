Dopravní policajti varujú vodičov pred rizikom šmyku a vyzývajú ich, aby prispôsobili rýchlosť a jazdu aktuálnemu stavu vozoviek.
Dopravní policajti v hlavnom meste vyzývajú vodičov, aby zvýšili opatrnosť. Upozorňujú, že v celom Bratislavskom kraji sú momentálne cesty 2. a 3. triedy zľadovatené a pokryté ujazdenou vrstvou snehu. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Od rána evidujeme dve škodové udalosti zapríčinené aktuálnou situáciou,“ uviedli dopravní policajti. Vodičov požiadali, aby jazdu prispôsobili stavu vozoviek, na ktorých sa šmýka.
