Prístupná bude zákazníkom 24 hodín denne.
V júni 2024 COOP Jednota otvorila svoju prvú nonstop samoobslužnú predajňu, ktorá je prístupná zákazníkom 24 hodín denne. Dnes má reťazec celkovo 25 prevádzok tohto typu a doposiaľ mu v nonstop predajniach nikto na Slovensku nekonkuroval.
Situácia sa však čoskoro zmení, reťazec Terno totiž plánuje otvoriť svoju prvú nonstop predajňu, informujú tvnoviny. Marketingový manažér TERNO real estate Peter Vanek prezradil, že prvú prevádzku tohto typu Terno otvorí v priebehu budúceho roka. Plánujú tiež pokračovať v ekologickej modernizácii.
„Tá sa zameriava na výmenu a inovácie chladiacej technológie vo všetkých predajniach Terno. Pokračujeme v rozvoji a modernizácii našej predajnej siete. Sústredíme sa najmä na expanziu v rámci existujúcich formátov a hľadanie nových príležitostí na Slovensku,“ vyjadril sa pre portál.