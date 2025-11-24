Turistika vo viacerých oblastiach dnes môže byť nebezpečná.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. a 2. stupňa pred silným vetrom vo vysokých polohách. Výstrahy platia v okresoch Námestovo, Dolný Kubín, Žilina, Martin, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno.
Špecificky v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno podľa SHMÚ na horách v polohách nad 2 000 metrov miestami očakáva silný vietor, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h)
a/alebo priemernú rýchlosť 25 - 29 m/s (90 - 105 km/h), čo značí až mohutnú víchricu.
Pre celé severné Slovensko tiež platí výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi. „Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo
pre dopravné aktivity,“ dodáva SHMÚ.
Meteorológovia zároveň vydali výstrahy pred dažďom, ktoré platia vo všetkých krajoch okrem Trnavského a Bratislavského. V niektorých okresoch očakávajú lokálny výskyt dažďa s úhrnom až do 50 milimetrov. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol SHMÚ.