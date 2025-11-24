Protizločinecká jednotka ÚBOK (Úrad boja proti organizovanému zločinu) spustila rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom „Aprum“.
V Trnavskom a Banskobystrickom kraji od skorých ranných hodín prebieha veľká policajná akcia. Za asistencie pohotovostných policajných útvarov vykonávajú domové prehliadky a zadržiavanie podozrivých osôb. Informuje o tom Polícia SR na sociálnej sieti.
Zásah je zameraný na dokumentovanie trestnej činnosti organizovanej skupiny, ktorá má na svedomí viaceré majetkové a násilné trestné činy na rôznych miestach Slovenska. Ďalšie informácie poskytne polícia hneď, ako to procesná situácia umožní.
