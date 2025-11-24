Kategórie
Lukáš Turčan
dnes 24. novembra 2025 o 10:14
Čas čítania 0:16

Policajná akcia Aprum: Polícia zasahuje v Trnavskom a Banskobystrickom kraji

Policajná akcia Aprum: Polícia zasahuje v Trnavskom a Banskobystrickom kraji
Zdroj: FOTO TASR- Štefan Puškáš

Protizločinecká jednotka ÚBOK (Úrad boja proti organizovanému zločinu) spustila rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom „Aprum“.

V Trnavskom a Banskobystrickom kraji od skorých ranných hodín prebieha veľká policajná akcia. Za asistencie pohotovostných policajných útvarov vykonávajú domové prehliadky a zadržiavanie podozrivých osôb. Informuje o tom Polícia SR na sociálnej sieti.

Zásah je zameraný na dokumentovanie trestnej činnosti organizovanej skupiny, ktorá má na svedomí viaceré majetkové a násilné trestné činy na rôznych miestach Slovenska. Ďalšie informácie poskytne polícia hneď, ako to procesná situácia umožní.

polícia, kukláči
Zdroj: FOTO TASR - Pavel Neubauer
