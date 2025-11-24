Spoločnosť Alza medzičasom box promptne presunula a priznala chybu montážnej firmy.
Na sociálnych sieťach sa rozprúdila diskusia po tom, čo obyvatelia českého mesta Louny zdieľali fotografiu novo nainštalovaného AlzaBoxu. Výdajné zariadenie sa totiž objavilo priamo pod požiarnym rebríkom na budove bývalej chmeľnice, čo by v prípade požiaru výrazne komplikovalo zásah hasičov. Upozornil na to portál TN.cz.
Na stránke Moje Louny sa okamžite objavili desiatky reakcií – od pobúrenia až po žartovné komentáre. Ľudia ironicky poukazovali na nelogické umiestnenie boxu a vtipkovali, že hasičom by sa rebrík sprístupnil len po zadaní správneho PIN kódu.
Miestni hasiči, potvrdili, že inštalácia pravdepodobne nespĺňala požiarne predpisy a znižovala bezpečnosť objektu. Ohlásili preto kontrolu u prevádzkovateľa budovy aj podnet pre stavebný úrad.
Spoločnosť Alza reagovala rýchlo – podľa jej stanoviska box okamžite premiestnili. Ako uviedla PR manažérka Eliška Čeřovská, išlo o chybu montážnej firmy, ktorá nerešpektovala inštalačné pokyny.