Hasičský záchranný zbor ČR vyhlásil na letisku mimoriadny tretí stupeň požiarneho poplachu.
České letisko Brno-Tuřany v pondelok ráno zachvátil požiar. Podľa hasičského zboru horí plocha s veľkosťou približne 5000 štvorcových metrov, informovali o tom televízie TV Nova a servery iDnes a Blesk.
Hasičský záchranný zbor (HZS) ČR vyhlásil na letisku mimoriadny tretí stupeň požiarneho poplachu. Na sociálnej sieti X uviedol, že na mieste zasahuje 12 jednotiek s využitím výškovej techniky. Zásah komplikuje počasie, v Brne sneží a mrzne. Požiar sa rozšíril na ploche s rozlohou približne 50x100 metrov.
„Máme na mieste veľkokapacitnú sanitku a tiež inšpektora prevádzky, ale v túto chvíľu by sme nemali mať v starostlivosti žiadneho pacienta. Na mieste sme z preventívnych dôvodov,“ uviedla hovorkyňa Zdravotnej záchrannej služby Juhomoravského kraja Michaela Bothová.