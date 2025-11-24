Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 24. novembra 2025 o 13:10
Čas čítania 1:01

V obľúbenej exotickej destinácii plánujú zrušiť zákaz popoludňajšieho predaja alkoholu. Chcú posilniť cestovný ruch

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
V obľúbenej exotickej destinácii plánujú zrušiť zákaz popoludňajšieho predaja alkoholu. Chcú posilniť cestovný ruch
Zdroj: Wikimedia Commons

Obmedzenie predaja alkoholu v Thajsku pochádza ešte z roku 1972.

Úrady v Thajsku navrhujú úplné zrušenie obmedzenia pre predaj alkoholu v popoludňajších hodinách. Vláda začala 15-dňovú verejnú konzultáciu k návrhu výborov, ktoré pripravujú národnú alkoholovú politiku a pravidlá kontroly alkoholu. Ak bude tento návrh schválený, zákaz by mohol byť zrušený začiatkom decembra.

Cieľom uvoľnenia predaja alkoholu je podľa podpredsedu vlády Sophona Sarama stimulovať cestovný ruch a hospodársku aktivitu počas silvestrovských osláv a vodného festivalu Songkran (tradičný thajský Nový rok) v apríli.

Nechceli, aby štátni zamestnanci pili počas pracovnej doby

„Zákaz predaja popoludní bol zavedený už dávno, aby sa zabránilo štátnym zamestnancom piť alkohol počas úradných hodín. Ale táto éra sa skončila... takže zákaz by mal byť zrušený,“ povedal vicepremiér.

Zákaz predaja alkoholu od 14:00 do 17:00 pochádza z roku 1972, neskoršie vlády ho striedavo sprísňovali a uvoľňovali. Jeho súčasťou boli donedávna aj pokuty 10 000 bahtov (asi 270 eur) pre každého, kto počas zákazu pije alkohol v baroch alebo reštauráciách.

23. októbra 2025 o 11:00 Čas čítania 4:48 Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“ Adel a Naty organizujú zážitkové dovolenky na Maldivy. „Niektorí ľudia si stále myslia, že je to drahá destinácia“

V súčasnosti je predaj alkoholu povolený od 11:00 do 14:00 a od 17:00 do polnoci. Vo vyhradených zónach nočného života v turistických oblastiach sa môže legálne podávať alkohol až do 4:00.

Napriek optimistickej predpovedi pre turistickú návštevnosť počas hlavnej zimnej sezóny v roku 2025 očakávajú v Thajsku 33,4 milióna zahraničných návštevníkov. To je o približne šesť percent menej ako rok predtým, uviedol v októbri thajský úrad pre cestovný ruch. S výnimkou pandémie koronavírusu ide o prvý medziročný pokles v uplynulom desaťročí a výhľad na rok 2026 je len mierne priaznivejší.

V Thajsku podľa oficiálnych zdrojov očakávajú v budúcom roku približne 34 miliónov zahraničných návštevníkov.

10. augusta 2025 o 15:48 Čas čítania 0:28 Thajsko sprísňuje pravidlá. Za toto porušenie hrozí pokuta viac ako tisíc eur Thajsko sprísňuje pravidlá. Za toto porušenie hrozí pokuta viac ako tisíc eur
12. septembra 2025 o 19:06 Čas čítania 0:39 Obľúbená destinácia Slovákov pritvrdzuje: Chce zakázať fajčenie na plážach a terasách Obľúbená destinácia Slovákov pritvrdzuje: Chce zakázať fajčenie na plážach a terasách
18. augusta 2025 o 17:49 Čas čítania 1:11 Turista v Egypte vyryl meno „Láďa“ do panciera korytnačky. Pravdepodobne išlo o Čecha Turista v Egypte vyryl meno „Láďa“ do panciera korytnačky. Pravdepodobne išlo o Čecha
čedok, thajsko, brno
Zdroj: Čedok/propagační materiál
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Alkohol Dovolenka Thajsko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
pred 2 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
včera o 14:45
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
dnes o 06:30
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
včera o 14:07
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
dnes o 11:25
Ministerstvo pošle príspevky až do 1 300 eur. Kto má nárok a čo je podmienkou?
Ministerstvo pošle príspevky až do 1 300 eur. Kto má nárok a čo je podmienkou?
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
včera o 14:45
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
pred 2 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
včera o 14:07
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
dnes o 06:30
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
pred 2 dňami
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
Ministerstvo práce chystá zmeny pre SZČO: Niektoré skupiny čaká výrazne zníženie odvodov
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
17. 11. 2025 14:24
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
19. 11. 2025 11:50
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
18. 11. 2025 7:09
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
včera o 14:45
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
Lifestyle news
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách pred 26 minútami
Wicked s Arianou Grande a Cynthiou Erivo zažíva úspech. Siaha na Oscary a patrí medzi najzárobkovejšie muzikály v histórii pred hodinou
AKTUÁLNE: Svet opustila legenda hudobného žánru reggae. Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov pred hodinou
Billie Eilish ukončila turné, no nelúči sa. Oznámila premiéru svojho 3D filmu, na ktorom pracuje s oscarovým režisérom pred 2 hodinami
Zayo oznámil svoj štvrtý album s názvom Klobúk dole. V trackliste nájdeš featy s Luca Brassim či Separom pred 3 hodinami
TikTok sound „Nothing beats a Jet2 holiday“ tento rok ovládol internet. Spoločnosti sa postaral o rekordný boom dnes o 12:47
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul dnes o 11:28
Zákaz sociálnych sietí do 16 rokov? V Austrálii to už o pár týždňov bude realita dnes o 10:56
V ohrození sú aj cukrovkári. Vapovanie zasahuje oveľa viac než len dýchacie cesty dnes o 10:10
Toto je najdrahší superšportiak na svete: Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy dnes o 08:54
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
dnes o 08:11
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
Hasičský záchranný zbor ČR vyhlásil na letisku mimoriadny tretí stupeň požiarneho poplachu.
USA a Ukrajina upravili mierový plán. Zhodli sa na nových podmienkach
dnes o 07:15
USA a Ukrajina upravili mierový plán. Zhodli sa na nových podmienkach
V Prahe utiekol väzeň. Polícia žiada občanov o pomoc
pred hodinou
V Prahe utiekol väzeň. Polícia žiada občanov o pomoc
Filmový svet opustila legenda. Vo veku 81 rokov zomrel Udo Kier
dnes o 07:43
Filmový svet opustila legenda. Vo veku 81 rokov zomrel Udo Kier
Európski lídri nesúhlasia s plánom Bieleho domu. Zelenskyj vraví, že je to najhorší moment pre Ukrajinu
pred 2 dňami
Európski lídri nesúhlasia s plánom Bieleho domu. Zelenskyj vraví, že je to najhorší moment pre Ukrajinu
Dcéram Vladimira Putina sa roky darilo zostať v ústraní. Ich mená sa čoraz častejšie spájajú s výskumom podporovaným Kremľom
pred 3 dňami
Dcéram Vladimira Putina sa roky darilo zostať v ústraní. Ich mená sa čoraz častejšie spájajú s výskumom podporovaným Kremľom
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
24. 9. 2024 18:40
Šišoláková z 360°: V STVR mi oznámili, že nemám opúšťať kanceláriu, kým nepodpíšem výpoveď (Rozhovor)
Ekonomika Všetko
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
18. 11. 2025 15:20
REBRÍČEK: Tieto spoločnosti zarobili na Slovensku za uplynulý rok najviac
dnes o 05:55
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
21. 10. 2025 16:40
Štát mení systém PN-ky. Zamestnávatelia a SZČO si priplatia
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
pred 3 dňami
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
pred 3 dňami
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Z Bratislavy do Košíc dnes po rokoch obnovili komerčné lety.
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
pred 3 dňami
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
pred 3 dňami
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
20. 11. 2025 14:14
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
19. 11. 2025 17:30
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia