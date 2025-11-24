Overia ti vek bez uvedenia detailných údajov.
Aplikáciám eDoklady a eIdentita pribudli nové funkcie. Po novom umožňujú overenie veku a plnohodnotné elektronické podpisovanie. Využiť to môžu napríklad zamestnanci obchodov či gastroprevádzok pri kontrole veku pri nákupe alkoholu alebo tabakových výrobkov. Informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.
Rezort uviedol, že funkcia overenia vekovej hranice umožní jednoducho preukázať, či osoba dosiahla vek nad 18 alebo nad 65 rokov. „Overovateľ si zvolí typ overenia a následne sa sprístupnia iba nevyhnutné údaje - informácia o splnení vekovej hranice a fotografia na vizuálne stotožnenie. Nedochádza k zdieľaniu presného veku ani dátumu narodenia,“ uviedlo ministerstvo.
Podmienkou je mať nainštalované aplikácie eDoklady a eIdentita. „V prípade, že si neprajú uviesť osobné údaje, zaškrtnú možnosť anonymného overenia,“ doplnil Neumann.
Už nemusíš chodiť k notárovi
V aplikácii eIdentita je po novom možné pri elektronickom podpisovaní pridať kvalifikovanú časovú pečiatku. Rezort zdôraznil, že takto vytvorený podpis má rovnakú právnu silu ako notársky overený vlastnoručný podpis. Štátny tajomník MV Patrik Krauspe informoval, že rezort sprístupní poskytovateľom služieb technické návody a štandardy na integráciu podpisovania do webových a mobilných aplikácií.
„Inštitúcie teda nemusia budovať vlastné technologické riešenia pre bezpečné elektronické podpisovanie, môžu využiť riešenie sprístupnené ministerstvom vnútra,“ priblížil.
Aplikácia eDoklady je podľa Neumanna navrhnutá tak, aby sa postupne rozširovala o ďalšie funkcie a umožnila komunikáciu so štátom na jednom mieste. Hovorca informoval, že do aplikácie pribudla nová sekcia eSlužby, ktorá tvorí základ otvoreného ekosystému digitálnych služieb štátu. Orgány verejnej správy do nej môžu pridávať svoje digitálne úkony, overenia či formuláre.
V sekcii eSlužby sú aktuálne dostupné služby rezervačného systému klientskych centier a cudzineckej polície. Používatelia ju nájdu v spodnom menu aplikácie a môžu prepínať medzi funkciami eDoklady a eSlužby. Informácie o používaní aplikácií eDoklady a eIdentita, sprístupnených v apríli, sú zverejnené na stránkach meid.minv.sk a edoklady.minv.sk.