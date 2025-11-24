Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 24. novembra 2025 o 19:57
Čas čítania 1:09

Aplikáciám na doklady pribudli nové funkcie. Využiješ ich v obchodoch aj reštauráciách

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Aplikáciám na doklady pribudli nové funkcie. Využiješ ich v obchodoch aj reštauráciách
Zdroj: TASR/František Iván

Overia ti vek bez uvedenia detailných údajov.

Aplikáciám eDoklady a eIdentita pribudli nové funkcie. Po novom umožňujú overenie veku a plnohodnotné elektronické podpisovanie. Využiť to môžu napríklad zamestnanci obchodov či gastroprevádzok pri kontrole veku pri nákupe alkoholu alebo tabakových výrobkov. Informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.

Rezort uviedol, že funkcia overenia vekovej hranice umožní jednoducho preukázať, či osoba dosiahla vek nad 18 alebo nad 65 rokov. „Overovateľ si zvolí typ overenia a následne sa sprístupnia iba nevyhnutné údaje - informácia o splnení vekovej hranice a fotografia na vizuálne stotožnenie. Nedochádza k zdieľaniu presného veku ani dátumu narodenia,“ uviedlo ministerstvo.

Podmienkou je mať nainštalované aplikácie eDoklady a eIdentita. „V prípade, že si neprajú uviesť osobné údaje, zaškrtnú možnosť anonymného overenia,“ doplnil Neumann.

Už nemusíš chodiť k notárovi

V aplikácii eIdentita je po novom možné pri elektronickom podpisovaní pridať kvalifikovanú časovú pečiatku. Rezort zdôraznil, že takto vytvorený podpis má rovnakú právnu silu ako notársky overený vlastnoručný podpis. Štátny tajomník MV Patrik Krauspe informoval, že rezort sprístupní poskytovateľom služieb technické návody a štandardy na integráciu podpisovania do webových a mobilných aplikácií.

21. novembra 2025 o 13:39 Čas čítania 3:03 Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka

„Inštitúcie teda nemusia budovať vlastné technologické riešenia pre bezpečné elektronické podpisovanie, môžu využiť riešenie sprístupnené ministerstvom vnútra,“ priblížil.

Aplikácia eDoklady je podľa Neumanna navrhnutá tak, aby sa postupne rozširovala o ďalšie funkcie a umožnila komunikáciu so štátom na jednom mieste. Hovorca informoval, že do aplikácie pribudla nová sekcia eSlužby, ktorá tvorí základ otvoreného ekosystému digitálnych služieb štátu. Orgány verejnej správy do nej môžu pridávať svoje digitálne úkony, overenia či formuláre.

V sekcii eSlužby sú aktuálne dostupné služby rezervačného systému klientskych centier a cudzineckej polície. Používatelia ju nájdu v spodnom menu aplikácie a môžu prepínať medzi funkciami eDoklady a eSlužby. Informácie o používaní aplikácií eDoklady a eIdentita, sprístupnených v apríli, sú zverejnené na stránkach meid.minv.sk a edoklady.minv.sk.

23. novembra 2025 o 14:07 Čas čítania 1:52 NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
24. novembra 2025 o 11:25 Čas čítania 0:52 Ministerstvo pošle príspevky až do 1 300 eur. Kto má nárok a čo je podmienkou? Ministerstvo pošle príspevky až do 1 300 eur. Kto má nárok a čo je podmienkou?
24. novembra 2025 o 5:55 Čas čítania 1:11 Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Vláda Roberta Fica
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
pred 2 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
dnes o 16:09
Na východe Slovenska zomrel novorodenec. Pri pôrode chýbali zdravotníci
Na východe Slovenska zomrel novorodenec. Pri pôrode chýbali zdravotníci
dnes o 08:11
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
dnes o 06:30
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
pred 2 hodinami
Putin prehovoril o konci vojny. Oficiálne sa vyjadril k mierovému plánu USA
Putin prehovoril o konci vojny. Oficiálne sa vyjadril k mierovému plánu USA
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
včera o 14:45
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
pred 2 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
dnes o 06:30
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
včera o 14:07
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
dnes o 05:55
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
17. 11. 2025 14:24
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
19. 11. 2025 11:50
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
včera o 14:45
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
18. 11. 2025 7:09
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
Lifestyle news
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách dnes o 16:38
Wicked s Arianou Grande a Cynthiou Erivo zažíva úspech. Siaha na Oscary a patrí medzi najzárobkovejšie muzikály v histórii dnes o 15:51
AKTUÁLNE: Svet opustila legenda hudobného žánru reggae. Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov dnes o 15:06
Billie Eilish ukončila turné, no nelúči sa. Oznámila premiéru svojho 3D filmu, na ktorom pracuje s oscarovým režisérom dnes o 14:29
Zayo oznámil svoj štvrtý album s názvom Klobúk dole. V trackliste nájdeš featy s Luca Brassim či Separom dnes o 13:44
TikTok sound „Nothing beats a Jet2 holiday“ tento rok ovládol internet. Spoločnosti sa postaral o rekordný boom dnes o 12:47
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul dnes o 11:28
Zákaz sociálnych sietí do 16 rokov? V Austrálii to už o pár týždňov bude realita dnes o 10:56
V ohrození sú aj cukrovkári. Vapovanie zasahuje oveľa viac než len dýchacie cesty dnes o 10:10
Toto je najdrahší superšportiak na svete: Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy dnes o 08:54
Slovensko Všetko
Žilinka vystúpil pred poslancami s tvrdým prejavom. Prehovoril o pokusoch ovplyvňovať prokuratúru
pred hodinou
Žilinka vystúpil pred poslancami s tvrdým prejavom. Prehovoril o pokusoch ovplyvňovať prokuratúru
Generálny prokurátor vystúpil pred Výborom Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť.
Na východe Slovenska zomrel novorodenec. Pri pôrode chýbali zdravotníci
dnes o 16:09
Na východe Slovenska zomrel novorodenec. Pri pôrode chýbali zdravotníci
AKTUÁLNE: V Košiciach sa zrazili dve električky. Zranilo sa najmenej šesť ľudí
dnes o 14:26
AKTUÁLNE: V Košiciach sa zrazili dve električky. Zranilo sa najmenej šesť ľudí
Za pár hodín dorazí intenzívny dážď. SHMÚ vydal výstrahy 1. a 2. stupňa
pred 3 hodinami
Za pár hodín dorazí intenzívny dážď. SHMÚ vydal výstrahy 1. a 2. stupňa
Kuriózny omyl na Spiši: Stavbári postavili cestu na chránenom území
pred hodinou
Kuriózny omyl na Spiši: Stavbári postavili cestu na chránenom území
Nakupovanie bez prestávky: Terno spustí svoju prvú 24/7 predajňu
dnes o 12:25
Nakupovanie bez prestávky: Terno spustí svoju prvú 24/7 predajňu
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Zahraničie Všetko
Putin prehovoril o konci vojny. Oficiálne sa vyjadril k mierovému plánu USA
pred 2 hodinami
Putin prehovoril o konci vojny. Oficiálne sa vyjadril k mierovému plánu USA
dnes o 08:11
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
dnes o 07:15
USA a Ukrajina upravili mierový plán. Zhodli sa na nových podmienkach
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
pred 3 dňami
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Z Bratislavy do Košíc dnes po rokoch obnovili komerčné lety.
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
pred 3 dňami
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
pred 3 dňami
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
20. 11. 2025 14:14
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
19. 11. 2025 17:30
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia