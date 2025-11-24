Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 24. novembra 2025 o 18:13
Čas čítania 1:06

Putin prehovoril o konci vojny. Oficiálne sa vyjadril k mierovému plánu USA

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Putin prehovoril o konci vojny. Oficiálne sa vyjadril k mierovému plánu USA
Zdroj: Russian Presidential Press Service/AP/TASR

Prezidenti Ruska a Turecka sa rozprávali o mierovom pláne Donalda Trumpa.

Verzia amerického návrhu na ukončenie vojny na Ukrajine, s ktorou sa Rusko oboznámilo, by v zásade mohla tvoriť základ konečného mierového urovnania, uviedol v pondelok ruský prezident Vladimir Putin v telefonickom rozhovore s prezidentom Turecka Recepom Tayyipom Erdoganom. S odvolaním sa na vyhlásenie Kremľa o tom informovala stanica CNN.

Prezidenti Ruska a Turecka v telefonáte diskutovali o americkom mierovom pláne, pričom šéf Kremľa poznamenal, že verzia, ktorú Rusko preskúmalo, „je v súlade s diskusiami na rusko-americkom summite na Aljaške“, ktorý sa uskutočnil v auguste tohto roka. „Potvrdil sa záujem Ruska o politické a diplomatické vyriešenie ukrajinskej krízy,“ uviedol Kremeľ.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok vyhlásil, že Rusko zatiaľ nedostalo upravenú verziu amerického mierového plánu pre Ukrajinu ani žiadne informácie o rozhovoroch medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou, ktoré sa uskutočnili v nedeľu vo švajčiarskej Ženeve.

Pôvodný návrh ráta s prísnymi podmienkami

CNN konštatuje, že Kremeľ zrejme odkazuje na 28-bodový americký mierový návrh, ktorý USA predložili Ukrajine minulý štvrtok. Tento plán okrem iného predpokladá územné ústupky Ukrajiny či obmedzenie ukrajinskej armády na 600 000 vojakov. Na ukrajinskom území by sa taktiež nemali nachádzať žiadne jednotky NATO.

Kancelária tureckého prezidenta po telefonáte uviedla, že Erdogan opätovne deklaroval, že Turecko je pripravené, podobne ako v minulosti, prispieť ku všetkým diplomatickým iniciatívam a plánom, ktoré uľahčia priamy kontakt medzi Ruskom a Ukrajinou a prispejú k trvalému mieru v regióne.

Americká stanica pripomína, že v tomto roku Turecko hostilo tri kolá rozhovorov medzi ukrajinskou delegáciou. Tieto rokovania však nepriniesli žiadny prelom v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorá začala inváziou ruských vojsk vo februári 2022, a strany sa na nich dohodli iba na rozsiahlej výmene vojnových zajatcov.

14. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:54 Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu Kto sú Putinove dcéry? Ich mená sa objavili v sankčných zoznamoch, sú napojené na projekty blízke Kremľu
21. novembra 2025 o 14:00 Čas čítania 4:18 Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
13. novembra 2025 o 12:00 Čas čítania 5:22 Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie Môže Rusko cielene zaútočiť na krajiny NATO? Odborníčka pre Refresher hovorí, že už testuje reakcie aliancie
Putin
Zdroj: Russian Presidential Press Service/AP/TASR
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Putin Vladimir Putin Vojna na Ukrajine
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
pred 2 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
dnes o 16:09
Na východe Slovenska zomrel novorodenec. Pri pôrode chýbali zdravotníci
Na východe Slovenska zomrel novorodenec. Pri pôrode chýbali zdravotníci
dnes o 08:11
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
dnes o 06:30
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
pred 2 hodinami
Putin prehovoril o konci vojny. Oficiálne sa vyjadril k mierovému plánu USA
Putin prehovoril o konci vojny. Oficiálne sa vyjadril k mierovému plánu USA
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
včera o 14:45
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
pred 2 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
dnes o 06:30
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
Štát mení pravidlá pri hypotékach a spotrebiteľských úveroch. Banky by mali klientom dobrovoľne pomáhať so splátkami
včera o 14:07
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
NÁVOD: Ministerstvo pripravuje Slovákov na evakuáciu. Toto musíš urobiť
dnes o 05:55
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
Ministerstvo práce chystá prepúšťanie na úradoch. O prácu príde veľa ľudí, šetriť budú aj v sociálnom systéme
pred 2 dňami
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na dôležitú povinnosť. Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
17. 11. 2025 14:24
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Niektoré časti Slovenska môže zasiahnuť víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
pred 2 dňami
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
Žilinka reaguje na snahu Šutaja Eštoka zrušiť dôležitý úrad. Posiela mu tvrdý odkaz
19. 11. 2025 11:50
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
Sever Slovenska zasiahne víchrica. Vietor na severe dosiahne rýchlosť až 135 km/h
včera o 14:45
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
SHMÚ vydal výstrahy: Silný vietor zasiahne veľkú časť Slovenska, udrie víchrica s rýchlosťou až 135 km/h
18. 11. 2025 7:09
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
ÚVZ sťahuje z trhu nebezpečný výrobok. Obsahuje olovo, radšej ho nepoužívaj
Lifestyle news
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách dnes o 16:38
Wicked s Arianou Grande a Cynthiou Erivo zažíva úspech. Siaha na Oscary a patrí medzi najzárobkovejšie muzikály v histórii dnes o 15:51
AKTUÁLNE: Svet opustila legenda hudobného žánru reggae. Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov dnes o 15:06
Billie Eilish ukončila turné, no nelúči sa. Oznámila premiéru svojho 3D filmu, na ktorom pracuje s oscarovým režisérom dnes o 14:29
Zayo oznámil svoj štvrtý album s názvom Klobúk dole. V trackliste nájdeš featy s Luca Brassim či Separom dnes o 13:44
TikTok sound „Nothing beats a Jet2 holiday“ tento rok ovládol internet. Spoločnosti sa postaral o rekordný boom dnes o 12:47
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul dnes o 11:28
Zákaz sociálnych sietí do 16 rokov? V Austrálii to už o pár týždňov bude realita dnes o 10:56
V ohrození sú aj cukrovkári. Vapovanie zasahuje oveľa viac než len dýchacie cesty dnes o 10:10
Toto je najdrahší superšportiak na svete: Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy dnes o 08:54
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
dnes o 08:11
AKTUÁLNE: V Brne horí letisko. Na mieste vyhlásili 3. stupeň požiarneho poplachu
Hasičský záchranný zbor ČR vyhlásil na letisku mimoriadny tretí stupeň požiarneho poplachu.
USA a Ukrajina upravili mierový plán. Zhodli sa na nových podmienkach
dnes o 07:15
USA a Ukrajina upravili mierový plán. Zhodli sa na nových podmienkach
V Prahe utiekol väzeň. Polícia žiada občanov o pomoc
dnes o 15:24
V Prahe utiekol väzeň. Polícia žiada občanov o pomoc
Filmový svet opustila legenda. Vo veku 81 rokov zomrel Udo Kier
dnes o 07:43
Filmový svet opustila legenda. Vo veku 81 rokov zomrel Udo Kier
Dcéram Vladimira Putina sa roky darilo zostať v ústraní. Ich mená sa čoraz častejšie spájajú s výskumom podporovaným Kremľom
pred 3 dňami
Dcéram Vladimira Putina sa roky darilo zostať v ústraní. Ich mená sa čoraz častejšie spájajú s výskumom podporovaným Kremľom
Európski lídri nesúhlasia s plánom Bieleho domu. Zelenskyj vraví, že je to najhorší moment pre Ukrajinu
pred 2 dňami
Európski lídri nesúhlasia s plánom Bieleho domu. Zelenskyj vraví, že je to najhorší moment pre Ukrajinu
Slovensko Všetko
Aplikáciám na doklady pribudli nové funkcie. Využiješ ich v obchodoch aj reštauráciách
pred hodinou
Aplikáciám na doklady pribudli nové funkcie. Využiješ ich v obchodoch aj reštauráciách
pred hodinou
Žilinka vystúpil pred poslancami s tvrdým prejavom. Prehovoril o pokusoch ovplyvňovať prokuratúru
dnes o 16:09
Na východe Slovenska zomrel novorodenec. Pri pôrode chýbali zdravotníci
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
pred 3 dňami
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
pred 3 dňami
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Z Bratislavy do Košíc dnes po rokoch obnovili komerčné lety.
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
pred 3 dňami
Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
pred 3 dňami
Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
20. 11. 2025 14:14
Pri Black Friday hrozia falošné zľavy: Niektoré e-shopy môžu zdvíhať ceny pred akciou, aby zľava vyzerala väčšia
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
19. 11. 2025 17:30
Kažimír zarobil 378-tisíc eur a Pellegrini stále býva v Náhlikovej vile. Zverejnili majetkové priznania
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia