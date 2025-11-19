Rumunský vzdušný priestor narušil cudzí dron.
- Rumunsko v stredu ráno zaznamenalo ďalší prienik cudzieho dronu do svojho vzdušného priestoru. Na ochranu svojho územia následne vyslalo štyri stíhacie lietadlá.
- Dron najprv preletel približne osem kilometrov medzi obcami Periprava a Chilia Veche v župe Tulcea, než sa vrátil späť na územie Ukrajiny.
- Odtiaľ preletel cez hranicu Moldavska, následne opäť vstúpil do rumunského vzdušného priestoru a smeroval k obci Foltešti v župe Galați, kde rumunské letectvo napokon stratilo jeho radarový signál.
- Rumunské ministerstvo obrany vo vyhlásení spresnilo, že „dron sa prerušovane objavoval na radare približne 12 minút“, pričom nebol hlásený žiadny prípad jeho kontaktu so zemou.
Širší kontext: Podľa rumunských úradov po zistení prieniku cudzieho dronu nad rumunské územie odštartovali z leteckých základní Mihail Kogalniceanu a Campia Turzii dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon a dve rumunské F-16.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Rusko počas nočných útokov na Ukrajinu odpálilo viac ako 470 dronov a 48 rakiet. Označil to za jednu z najintenzívnejších vĺn útokov za posledné týždne.
Rozkaz na vzlietnutie stíhačiek na ochranu svojho územia v stredu ráno vydala aj poľská armáda. Stalo sa tak v súvislosti s ruskými dronovými a raketovými útokmi na západe Ukrajiny.
