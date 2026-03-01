Apelujú na nových iránskych predstaviteľov.
Členské štáty EÚ v nedeľu v spoločnom vyhlásení k situácii v Iráne a na Blízkom východe vyzvali na maximálnu zdržanlivosť, ochranu civilistov a dodržiavanie medzinárodného práva. Za neospravedlniteľné označili útoky Iránu a porušovanie suverenity viacerých regionálnych krajín. Varovali tiež, že Blízky východ môže v prípade zdĺhavej vojny veľa stratiť.
„Európska únia dôsledne apeluje na Irán, aby ukončil svoj jadrový program, obmedzil program balistických rakiet, zdržal sa činností narúšajúcich stabilitu v regióne a v Európe a zastavil hrozné násilie a represie voči vlastnému obyvateľstvu,“ píše sa vo vyhlásení zverejnenom na webovej stránke Rady EÚ v mene šéfky diplomacie EÚ Kaje Kallasovej po mimoriadnom ministerskom zasadnutí.
Štáty EÚ poznamenali, že Únia prijala rozsiahle sankcie proti Iránu a je pripravená zaviesť ďalšie opatrenia, aby ochránila svoju bezpečnosť a záujmy. Irán sa podľa nich musí zdržať „nevyberavých vojenských úderov“.
V hre je aj mechanizmus civilnej ochrany EÚ
„Udalosti, ktoré sa odohrávajú v Iráne, nesmú viesť k eskalácii, ktorá by mohla ohroziť Blízky východ, Európu a ďalšie regióny s nepredvídateľnými dôsledkami, a to aj v hospodárskej oblasti,“ uvádza sa ďalej v spoločnom stanovisku.
EÚ je podľa neho v kontakte s regionálnymi partnermi a bude naďalej prispievať „ku všetkým diplomatickým snahám o zmiernenie napätia a dosiahnutie trvalého riešenia, ktoré zabráni Iránu získať jadrovú zbraň“.
Únia a jej členské štáty zároveň podnikajú všetky potrebné kroky, aby zaistili bezpečnosť svojich občanov uviaznutých v regióne. V prípade potreby sú pripravené aktivovať aj mechanizmus civilnej ochrany EÚ.
Vyhlásenie v závere vyjadruje solidaritu s Iráncami a podporuje ich základné túžby po budúcnosti, v ktorej budú plne rešpektované ich všeobecné ľudské práva a základné slobody.