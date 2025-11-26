Pri Zvolene je pre podmytie trate prerušená vlaková doprava.
Pri Zvolene prerušili vlakovú dopravu. Silný dážď podmyl železničnú trať. Ide o úsek Zvolen nákladná stanica – Výhybňa Slatinka. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti.
Krátko pred 7.30 h prerušili podľa ZSSK vlakovú dopravu z dôvodu podmytia železničnej trate aj v úseku Zvolen osobná stanica - Dobrá Niva.
Nasadená bola náhradná autobusová doprava. ZSSK informuje o odrieknutí viacerých vlakov. Niektoré spoje meškajú.
