Zníženie počtu pracovných miest je súčasťou racionalizačných opatrení.
- Laura Tettingerová z internej a externej komunikácie Lesov SR tvrdí, že zníženie počtu pracovných miest v štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky je súčasťou racionalizačných opatrení.
- Prepúšťanie sa podľa nej dotkne asi 280 pracovníkov. Odmietla zároveň tvrdenia, že Lesy SR sú v zlej ekonomickej situácii.
- K rozhodnutiu pristúpiť k úprave organizačnej štruktúry viedla podľa nej kombinácia viacerých faktorov - postupný návrat ťažby na štandardnú úroveň po spracovaní rozsiahlej kalamity, pripravovaná zonácia národných parkov a rast prevádzkových nákladov.
Citát: „Lesy Slovenskej republiky prijímajú nevyhnutné racionalizačné opatrenia s cieľom zvýšiť efektivitu vnútorných procesov a zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť podniku. Súčasťou týchto krokov je aj zníženie počtu pracovných miest, ktoré sa aktuálne dotkne približne 280 zamestnancov na rôznych úrovniach riadenia,“ spresnila.
Širší kontext: Lesy SR podľa Tettingerovej aktuálne nečerpajú ani nemajú v pláne čerpať úver na mzdové účely. Racionalizačné opatrenia sú preventívnym krokom, ktorý má predísť zhoršeniu ekonomickej situácie podniku a posilniť jeho dlhodobú stabilitu. „Preto odmietame, že Lesy SR sú v zlej ekonomickej situácii,“ zdôraznila.
„Našou prioritou je zachovať schopnosť štátneho podniku plniť ekonomické aj spoločenské úlohy - udržiavať zamestnanosť v regiónoch, podporovať drevospracujúci priemysel a zabezpečovať ochranu a obhospodarovanie lesov Slovenskej republiky v prospech celej spoločnosti,“ doplnila.
Povedala, že rozhodnutie o realizácii personálnych zmien v štátnom podniku Lesy SR je výsledkom manažérskeho posúdenia a potreby zabezpečiť trvalo udržateľné hospodárenie a efektívne nakladanie s majetkom štátu.
Prečítaj si aj tieto články: