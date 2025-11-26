Matovič sa má v pléne ospravedlniť za svoje výroky.
- Igor Matovič sa musí na ďalšej riadnej schôdzi parlamentu ospravedlniť za svoje výroky, pre ktoré čelil disciplinárnemu konaniu.
- Podnet na konanie podal podpredseda NR SR Tibor Gašpar za to, že Matovič hovoril o poslancoch, že sa správajú ako „teliatka“ a tiež za to, že označil poslancov za „ožratých“.
- Matovič reagoval, že sa ospravedlní, ale „svojím spôsobom“.
- Líder hnutia Slovensko sa na výbore snažil vysvetliť, že slovo „teliatko“ nie je hanlivé.
Citát: „Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar sa cítil strašne dotknutý, že som verejne vyzval poslancov, ktorí sa prekrikovali počas môjho vystúpenia, že vy, čo sa tu správate ako teliatka, tak choďte radšej, prosím vás, von a nevyrušujte,“ ozrejmil Matovič.
Širší kontext: Výbor zároveň nezačal konanie voči Gašparovi. Žiadal ho poslanec František Majerský (KDH) za to, že Gašpar v pléne vyhlásil o Majerskom, že môže byť „zastrašený“ alebo „kúpený“ za to, aby nehlasoval za vládnu novelu Ústavy SR.
Gašpar to podľa Majerského povedal bez dôkazov alebo racionálneho základu a verejne tak poškodil jeho dobré meno. Gašpar si za svojimi výrokmi stojí a tvrdí, že mohlo dôjsť k politickej korupcii, respektíve k politickým dohodám.
