Hasiči získali mimoriadne právomoci na nariaďovanie evakuácií.
Austrálske úrady vyhlásili v sobotu stav prírodnej katastrofy. Rozsiahle požiare v štáte Viktória ničia domy a spaľujú obrovské plochy územia. Lesné požiare v blízkosti obce Longwood už pohltili takmer 150 000 hektárov pôdy.
Premiérka štátu Jacinta Allanová vyhlásením stavu katastrofy udelila hasičským jednotkám mimoriadne právomoci, vďaka ktorým môžu nariaďovať povinné evakuácie. Miestna polícia potvrdila, že v súvislosti s plameňmi eviduje troch nezvestných ľudí vrátane jedného dieťaťa.
Austrálsky Meteorologický úrad (BoM) varuje pred extrémnymi horúčavami, ktoré môžu v častiach štátu vyhnať teploty až na 45 stupňov Celzia. Hoci sa situácia v sobotu ráno mierne upokojila, hasiči stále bojujú s viac ako 30 samostatnými lesnými požiarmi.
Súčasná kríza pripomína prelom rokov 2019 a 2020. Vtedy plamene v Austrálii zničili lesy na ploche približne 200 000 štvorcových kilometrov.