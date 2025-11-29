Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 29. novembra 2025 o 13:46
Čas čítania 0:40

SNS navrhla zákaz predaja a distribúcie syntetického mäsa. Predstavuje vraj riziko pre zdravie Slovákov

SNS navrhla zákaz predaja a distribúcie syntetického mäsa. Predstavuje vraj riziko pre zdravie Slovákov
Zdroj: Wiki Commons/volně k užití

Tento návrh nedávno schválil aj maďarský parlament.

Slovenská národná strana (SNS) pripraví legislatívny návrh na januárovú schôdzu parlamentu, ktorým chce zakázať predaj a distribúciu produktov vyrobených z kultivovaných živočíšnych buniek alebo tkanív v umelých podmienkach, tzv. syntetického mäsa. Informovala o tom hovorkyňa strany Zuzana Škopcová.

„Slovenská národná strana navrhne, podobne ako to nedávno schválil maďarský parlament, aby sa Slovenská republika stala druhým členským štátom Európskej únie, ktorý úplne zakáže syntetické mäso. Je podľa nás neakceptovateľné, aby sa takéto výrobky v budúcnosti dostali do obchodných reťazcov a boli predávané slovenským spotrebiteľom,“ uviedla Škopcová.

Syntetické mäso podľa SNS predstavuje riziko pre zdravie Slovákov. Poukázala aj na to, že Európska únia zatiaľ neprijala žiadnu právnu úpravu v tejto oblasti. SNS chce podľa vlastných slov predísť tomu, aby sa tieto produkty objavili na slovenskom trhu, či už samostatne, alebo ako súčasť iných potravín. „Zákaz sa, prirodzene, nebude vzťahovať na vegánske a rastlinné výrobky,“ doplnila hovorkyňa.

SNS zároveň navrhne zavedenie prísnych sankcií pre každého, kto by na Slovensko syntetické mäso doviezol, distribuoval alebo iným spôsobom spracovával.syntetické mäso.

29. novembra 2025 o 12:13 Čas čítania 0:15 Pri Bratislave skočil muž pod vlak. Pre zrážku museli zastaviť dopravu v jednom úseku Pri Bratislave skočil muž pod vlak. Pre zrážku museli zastaviť dopravu v jednom úseku
29. novembra 2025 o 11:56 Čas čítania 0:26 Vodič v obci Veľká Ida v protismere zrazil dvoch chodcov. Zraneniam na mieste podľahli Vodič v obci Veľká Ida v protismere zrazil dvoch chodcov. Zraneniam na mieste podľahli
29. novembra 2025 o 9:40 Čas čítania 0:10 Na Slovensku platia výstrahy pred povodňami. Tieto okresy sú najviac ohrozené Na Slovensku platia výstrahy pred povodňami. Tieto okresy sú najviac ohrozené
Mäso od Romana, mäso, steak
Zdroj: Facebook/Mäso od Romana
