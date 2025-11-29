Na mieste prebieha dokumentovanie a objasňovanie nehody.
Pri dopravnej nehode blízko Veľkej Idy prišli v sobotu skoro ráno o život dvaja chodci vo veku 15 a 26 rokov.V oblasti zasahuje viacero policajných hliadok z dôvodu zabezpečenia poriadku a bezpečnosti. Informuje o tom Košická krajská polícia SR.
K tragickej zrážke osobného auta s chodcami došlo na ceste III/3400 v smere z obce Veľká Ida k bráne č. 1 U. S. Steel. „Podľa doterajších informácií vodič pri obchádzaní nerovností na vozovke prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s chodcami. Obaja chodci utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom,“ uvádza polícia.
Na mieste prebieha dokumentovanie a objasňovanie nehody. Polícia verejnosť žiada, aby rešpektovala pokyny jej príslušníkov a nešírila neoverené informácie.