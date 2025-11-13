Europarlament presadzuje, aby sa trvalé odstraňovanie uhlíka využívalo na kompenzáciu ťažko znižovateľných emisií v rámci systému ETS.
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok schválili svoj postoj k návrhu Európskej komisie na úpravu klimatického práva EÚ. Europoslanci požadujú nový prechodný záväzný cieľ: do roku 2040 znížiť čisté emisie skleníkových plynov o 90 % oproti roku 1990, aby EÚ do roku 2050 dosiahla klimatickú neutralitu. Za tento postoj hlasovalo 379 poslancov, 248 bolo proti a 10 sa zdržalo.
EP zároveň podporuje flexibilitu pri dosahovaní cieľov, vrátane využitia až 5 % medzinárodných uhlíkových kreditov od partnerských krajín od roku 2036, s prísnymi zárukami. Europarlament presadzuje, aby sa trvalé odstraňovanie uhlíka využívalo na kompenzáciu ťažko znižovateľných emisií v rámci systému ETS. Poslanci tiež navrhujú odloženie zavedenia systému ETS2 o jeden rok, z roku 2027 na 2028.
Parlament chce, aby Eurokomisia každé dva roky hodnotila pokrok smerom k strednodobým cieľom s ohľadom na vedecké údaje, technologický vývoj a konkurencieschopnosť EÚ. Na základe výsledkov preskúmania môže EK upraviť cieľ do roku 2040 alebo prijať ďalšie opatrenia na podporu prosperity a sociálnej jednoty.
Klimatický zákon EÚ už stanovuje záväzný cieľ klimatickej neutrality do roku 2050 a zníženie čistých emisií do roku 2030 aspoň o 55 % oproti roku 1990. Nový cieľ do roku 2040 má zabezpečiť, že EÚ splní svoje medzinárodné záväzky v oblasti klímy, o ktorých sa bude rokovať aj na 30. konferencii OSN v Brazílii.