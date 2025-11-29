Osoba zraneniam na mieste podľahla.
Dnes 29.11.2025 krátko po 10:00 došlo k zrážke vlaku s osobou mužského pohlavia pri železničnej stanici Železná studnička. Policajti oddelenia Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave momentálne vykonávajú potrebné úkony spojené so zrážkou vlaku.
Doprava na Železnej studničke je z týchto príčin momentálne obmedzená. Osoba po zrážke s vlakom zraneniam na mieste podľahla. Železničná doprava je v danom úseku zastavená.
