Podľa predbežných informácií išlo o zamestnancov externej firmy.
Železničná inšpekcia v Česku rieši ďalší vážny incident. V sobotu (29.novembra) večer zrazil nákladný vlak skupinu pracovníkov, ktorí sa pripravovali na výluku trate. Informáciu pre Hospodářské noviny potvrdil generálny inšpektor Drážnej inšpekcie Jan Kučera.
K nehode došlo na trati pozdĺž pravého brehu Labe, ktorá je rušná najmä pre nákladnú dopravu. Pri incidente zahynul jeden pracovník a ďalší dvaja utrpeli zranenia.
Podľa predbežných informácií išlo o zamestnancov externej spoločnosti. Nákladný vlak, ktorý ich zrazil, patrí spoločnosti ČD Cargo a nehoda sa stala pri vstupe do stanice smerom na Lysú nad Labem.
