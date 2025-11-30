Výrazné sneženie meteorológovia zatiaľ neočakávajú.
December začína a s ním prichádza aj meteorologická zima. Druhá polovica novembra priniesla na Slovensko prvé zimné dni, hoci podľa kalendára ešte panuje jeseň. Na začiatku decembra meteorológovia očakávajú pokračovanie chladného počasia s premenlivou oblačnosťou, informuje web iMeteo.
V nižších polohách bude prevládať hmla, na horách sa však objaví viac slnečných dní. Nočné teploty budú klesať pod bod mrazu, od -1 do -8 °C, cez deň sa očakávajú hodnoty medzi +1 a +8 °C.
Cez víkend prídu aj zrážky
Víkend prinesie čiastočné rozrušenie inverzie, keď do oblasti postúpia fronty od západu. Teploty môžu vystúpiť až na +11 °C, oblačnosť však zostane vysoká a na západnom Slovensku sa očakávajú zrážky.
Po víkende treba očakávať návrat inverzného počasia, ktoré bude dominovať až do polovice decembra. Teploty budú mierne nadpriemerné, zrážok bude málo. Dlhodobé prognózy na druhú polovicu decembra naznačujú príchod studeného vzduchu od severovýchodu, ktorý môže spôsobiť celodenné mrazy aj v nížinách. S výrazným snežením zatiaľ netreba rátať.