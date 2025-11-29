Vyhlásili po ňom pátranie. Hľadali ho drony s termovíziou, zatiaľ čo on spal u kamaráta
Dňa 28.11.2025 v popoludňajších hodinách si partia kamarátov všimla, že je ich 20-ročný kamarát nezvestný a kontaktovali linku 158. Stratil sa v okolí Bystrej a mal byť pod vplyvom alkoholu bez mobilného telefónu.
Vzhľadom na náročnosť terénu v tejto oblasti oslovila PZ SR o súčinnosť pri pátraní aj Horskú záchrannú službu a taktiež Hasičský záchranný zbor. Do pátrania sa zapojilo sedem záchranárov, dva drony s termovíziou a dva psi, informuje HZS.sk
Pátrali v oblasti Bystrej až po Krpáčovo, ale bezvýsledne. Ráno po akcii sa nezvestný muž ozval rodičom s tým, že sa nachádza u kamaráta v Banskej Bystrici.
