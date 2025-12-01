Od budúceho roka sa zmení spôsob vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO.
Prehodnotiť by sa mohla primeranosť odvodovej záťaže pre určité skupiny samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), a to v súvislosti s konsolidačnými opatreniami, ktoré začnú platiť od januára 2026. Vyplýva to z predbežnej informácie návrhu novely zákona o sociálnom poistení.
Od budúceho roka sa zmení spôsob vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO. Rezort práce spresnil, že povinné poistenie bude týmto osobám vznikať od prvého dňa šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, od ktorého je fyzická osoba oprávnená na výkon či prevádzkovanie podnikania alebo inej zárobkovej činnosti. Netýka sa to však situácie, ak nové oprávnenie vznikne do 60 mesiacov od zániku toho posledného.
Povinné poistenie bude SZČO trvať, pokiaľ jej nezanikne oprávnenie na podnikanie či inú samostatnú zárobkovú činnosť. Počas povinného poistenia budú tieto osoby platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie či do rezervného fondu solidarity z určeného vymeriavacieho základu. Od budúceho roka sa budú rozlišovať dva spôsoby určenia vymeriavacieho základu povinne poistenej SZČO.
„Pre povinne poistenú SZČO, ktorá dosiahla príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov, sa ponechal doterajší spôsob výpočtu vymeriavacieho základu obmedzený sumami maximálneho a minimálneho mesačného vymeriavacieho základu (ako v súčasnosti). Na účely určenia vymeriavacieho základu uvedenej SZČO od 1. júla/1. októbra 2026 suma príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú SZČO dosiahla za rok 2025, musí byť vyššia ako 9144 eur,“ vysvetlilo MPSVR.
V prípade povinne poistenej SZČO, ktorá nedosiahla príjem z podnikania či inej zárobkovej činnosti, sa zavádza od budúceho roka vymeriavací základ, ktorý tvorí 26 % z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR spred dvoch rokov. To znamená, že za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2026 bude vymeriavací základ vo výške 396,24 eura a poistné v sume 131,34 eura.
Týmto opatrením sa podľa rezortu práce platenie poistného na sociálne poistenie rozširuje aj na skupinu subjektov, ktoré doteraz nepodliehali odvodovej povinnosti. „Ide o skupinu platiteľov s rozdielnou intenzitou a charakterom ekonomickej aktivity, pričom vznik povinného poistenia je determinovaný predovšetkým existenciou oprávnenia na výkon činnosti, nie dosiahnutím určitej úrovne skutočného príjmu,“ dodal rezort.