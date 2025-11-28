Ukázalo sa, že sú to zlodeji.
Policajti v Bratislave počas včerajšej služby (26.11) zadržali dvojicu mužov, ktorí boli v pátraní. Krátko pred 8:00 si hliadka na Dolnozemskej ulici v Petržalke všimla dvoch mužov prebiehajúcich cez štvorprúdovku mimo priechodu.
Pri kontrole totožnosti sa ukázalo, že ide o bratov – 28-ročného Marcela a 30-ročného Dušana. Obaja boli hľadaní na základe príkazu na zatknutie v súvislosti s trestnou činnosťou, ktorú mali spáchať spoločne.
Policajti ich po zadržaní eskortovali na oddelenie. Za porušenie pravidiel cestnej premávky navyše dostali blokovú pokutu.
