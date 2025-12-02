Vodiči musia byť na pozore.
Všetky sledované diaľničné úseky, rýchlostné cesty, ako aj cesty prvej, druhej a tretej triedy a horské priechody na území SR sú zjazdné. Miestami je na vozovke zľadovatený sneh. Na svojom webe zjazdnost.sk o tom informovala Slovenská správa ciest (SSC).
Zľadovatený sneh sa nachádza na cestách tretej triedy v obvode Haligovce a Spišská Stará Ves. Taktiež na ceste II/578 Skalka - Kremnica. Na úseku diaľnice R3 Trstená - Tvrdošín je na povrchu vozovky miestami vrstva kašovitého snehu hrúbky jeden centimeter.
SSC tiež upozornila, že hmla s dohľadnosťou do 200 metrov sa vyskytuje vo viacerých častiach Slovenska, do 100 metrov najmä v Žilinskom, Trenčianskom kraji a vo východnej časti Košického kraja. Do 50 metrov v lokalitách okresov Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Námestovo, Tvrdošín a Myjava.