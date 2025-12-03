Určili predbežné podmienky.
Zástupcovia Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu (EP) sa v noci na stredu v Bruseli dohodli na ukončení všetkého dovozu ruského plynu do jesene 2027.
Navrhované nariadenie počíta s právne záväzným postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu z plynovodov z Ruska, pričom úplný zákaz nadobudne účinnosť na konci roka 2026, respektíve na jeseň 2027.
Cieľom je dosiahnuť odolný a nezávislý energetický trh Únie pri zachovaní bezpečnosti dodávok, píše sa vo vyhlásení Rady EÚ. Predbežnú dohodu ešte musia pred formálnym prijatím schváliť členské štáty v Rade EÚ a europoslanci.
Platné budú aj dočasné výnimky
Zástupcovia oboch inštitúcií sa dohodli aj na zachovaní prechodných období pre existujúce zmluvy o dodávkach. V prípade krátkodobých zmlúv uzavretých pred 17. júnom 2025 sa zákaz dovozu ruského plynu uplatní od 25. apríla 2026 pre LNG a od 17. júna 2026 v prípade plynu dodávaného cez plynovod.
Pokiaľ ide o dlhodobé kontrakty o dovoze LNG, zákaz sa uplatní od 1. januára 2027 a v prípade dovozu cez plynovod nadobudne zákaz účinnosť 30. septembra 2027. Zmeny a doplnenia existujúcich zmlúv budú povolené len na úzko vymedzené prevádzkové účely a nemôžu viesť k zvýšeniu objemov, zdôraznila Rada vo vyhlásení.
„Je to veľké víťazstvo pre nás aj pre celú Európu. Musíme skoncovať so závislosťou EÚ od ruského plynu a jeho trvalý zákaz v Únii je významným krokom správnym smerom. Som veľmi rád a hrdý, že sa nám podarilo tak rýchlo dosiahnuť dohodu s Európskym parlamentom. Svedčí to o našom odhodlaní posilniť našu bezpečnosť a zabezpečiť naše dodávky energie,“ poznamenal dánsky minister pre klímu a energetiku Lars Aagaard, ktorý viedol rokovania za Radu EÚ.
Návrh tiež požaduje, aby všetky členské štáty predložili národné diverzifikačné plány, v ktorých načrtnú opatrenia na diverzifikáciu svojich dodávok plynu a potenciálne výzvy s cieľom včas ukončiť všetok dovoz plynu z Ruska v súlade s lehotami stanovenými v nariadení.