Požiar súvisel zrejme s konaním jedného pacienta.
V ranných hodinách v Nemocnici AGEL Levoča horela jedna z izieb interného oddelenia. Vďaka rýchlej reakcii personálu a záchranných zložiek oheň okamžite uhasili a podarilo sa zabrániť jeho rozšíreniu.
Jeden pacient utrpel ľahké zranenia spôsobené nadýchaním dymu, jeho stav je stabilizovaný. Všetkých ostatných pacientov ihneď presunuli do bezpečných priestorov, informovala nemocnica na sociálnej sieti.
V nemocnici momentálne prebieha odstraňovanie škôd a technická kontrola dotknutých miestností, ktoré budú znovu sprístupnené až po dôkladnom preverení. Predbežné informácie naznačujú, že požiar súvisel s konaním jedného z pacientov, prípad je predmetom ďalšieho vyšetrovania.