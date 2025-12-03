Kapely Dominum a Majestica poďakovali fanúšikom za pokoj a rýchlu pomoc v kritickej situácii.
V bratislavskom Majestic Music Clube sa v pondelok večer (1. decembra) stal tragický incident. Fanúšik kapely Battle Beast dostal počas koncertu infarkt, na následky ktorého zomrel. Informuje o tom web blabbermouth.
Na sociálnych sieťach sa k tragédii vyjadrili aj kapely Dominum a Majestica, ktoré poďakovali fanúšikom za pokoj a rýchlu pomoc v kritickej situácii.
Hosťujúca kapela Dominum vo vyhlásení uviedla: „Bratislava, ďakujeme za úžasný koncert, ktorý sme tam spolu zažili. Skutočne sme cítili vašu energiu a boli sme úplne nadšení. Krátko potom, počas vystúpenia BATTLE BEAST, jedna osoba utrpela infarkt. Bohužiaľ, osoba neprežila a naše myšlienky sú s rodinou.“
Battle Beast odštartovali svoju európsku tour 17. októbra a pokračujú s hosťami Dominum a Majestica až do polovice decembra. Kapela nedávno vydala svoj siedmy štúdiový album „Steelbound“, ktorý obsahuje singlové hity „Last Goodbye“ a titulnú skladbu „Steelbound“, a aj live album „Circus Of Doom - Live in Helsinki 2023“.