Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že cieľom opatrenia je udržať cenu elektriny na primeranej úrovni
Oprávnené domácnosti s nárokom na štátnu energopomoc budú mať v roku 2026 zastropovanú cenu silovej elektriny na 72,7 €/MWh. Rozhodla o tom vláda v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu.
Slovenské elektrárne majú dodať spolu 5,5 TWh elektriny vyrobenej z jadrových zdrojov za túto cenu. Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) určí celkové množstvo dodanej elektriny a vykoná finančné zúčtovanie s oprávnenými dodávateľmi.
Cena pre tieto domácnosti stúpne oproti súčasnosti o necelú pätinu. Ostatní spotrebitelia zaplatia trhovú cenu 103,94 €/MWh plus distribučné poplatky a DPH.
Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že cieľom opatrenia je udržať cenu elektriny na primeranej úrovni a zachovať kúpnu silu domácností v porovnaní s krajinami EÚ-27. Rezort zároveň zverejní zoznam oprávnených dodávateľov a určí množstvo elektriny, ktoré im bude alokované z celkových 5,5 TWh.