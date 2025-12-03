Občianske združenie Slovensko.Digital vyžadovalo od štátneho úradu posudky. Vybavená žiadosť ich prekvapila.
Expert na oblasť IT Ján Suchal zverejnil na sociálnej sieti príspevok, ktorým upozornil na bizarné vybavenie infožiadosti. Tá sa týkala dokumentov súvisiacich s IT projektmi ministra Migaľa v NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby), plánovanými za približne 80 miliónov eur. Podľa slov Suchala im štátny úrad poslal oskenované DVD, samotný fyzický nosič však v zásielke chýbal.
„Napríklad tu na tomto obrázku vidíte DVD, kde sú prílohy k jednému posudku. DVD, to bola kedysi taká technológia na ukladanie dát a treba na to čítaciu mechaniku, ktorú by ste dnes už pomerne dlho zháňali. Lenže v tomto prípade by vám ani DVD mechanika nepomohla. Ako som totiž písal na začiatku, toto je obrázok DVD. Áno, naozaj. Oskenovali nám na papierovej kopírke/skeneri DVDčko prilepené v papierovom znaleckom posudku a poslali ako PDF,“ uviedol Suchal.