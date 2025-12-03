Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 3. decembra 2025 o 19:37
Čas čítania 1:36

Máš nárok na energopomoc od štátu? Overiť si to budeš môcť už o pár dní

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Máš nárok na energopomoc od štátu? Overiť si to budeš môcť už o pár dní
Zdroj: rawpixel.com

Nárok si overíš na webe rezortu hospodárstva.

Domácnosti si budú môcť od budúceho pondelka (8. 12.) overiť, či budú mať budúci rok nárok na pomoc s cenami energií, a to na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva (MH) SR, telefonicky cez call centrum alebo osobnou návštevou klientskeho centra.

Pomoc je nastavená tak, aby na ňu malo nárok 90 % domácností na Slovensku. Informovala o tom v stredu na stretnutí s novinármi k vládou schválenej energopomoci ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Príspevok do takmer 2 000 eur

Pomoc je vypočítaná automaticky na základe údajov, ktoré má štát k dispozícii. Nárok bude ohraničený tzv. bonitou na úrovni 1 930 eur mesačne. Vypočítavať sa bude ako celkový príjem rodiny vydelený váženým počtom jej členov. Jedna osoba nad 14 rokov bude mať váhu 1, ďalšie takéto osoby 0,7 a dieťa do 14 rokov 0,5. Ide o štandardný vzorec využívaný Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorej je Slovensko členom.

Zohľadňovať sa budú hrubé príjmy zo závislej činnosti, príjmy samostatne zárobkovo činných osôb a dôchodky. Naopak, nebudú sa započítavať rôzne jednorazové príjmy a sociálne dávky.

21. novembra 2025 o 13:39 Čas čítania 3:03 Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka Predmanželské zmluvy a rýchlejšie rozvody: 5 najväčších zmien podľa nového Občianskeho zákonníka

Obdobie, ktoré sa zohľadňuje pre pomoc platnú od začiatku budúceho roka, je 12 mesiacov od júla 2024 do júna 2025. Nárok na energopomoc sa bude prepočítavať minimálne raz ročne na základe aktuálnych dát, v budúcom roku by sa mali začať zohľadňovať aj príjmy z dividend.

Ako to bude pri teple?

„Pri elektrickej energii a plyne to bude priamo zobrazené vo faktúre, tzn. že sa vám nezvýši konečná cena na jednu megawatthodinu, nezvýšia sa vám ani zálohové platby, ak budete poberateľom energopomoci,“ priblížila Saková.

Pri teple je pomoc zložitejšia, pretože je na Slovensku približne 800 rôznych cenových lokalít a každá má iné cenové parametre. Pomoc sa bude poskytovať iba v tých lokalitách, ktoré budú zvyšovať cenu nad úroveň roku 2022 o viac ako 20 eur. Práve preto sa bude riešiť formou energošekov, ktorých sumy sa budú individuálne líšiť.

„Podľa momentálne nastaveného nariadenia budú vydávané dva šeky počas nasledujúceho roka. Prvý šek by mal prísť niekedy v januári, najneskôr začiatkom februára, aby obsahoval dávku energopomoci na prvý polrok. Potom bude prehodnotenie energopomoci, ktoré sme sa zaviazali robiť podľa zákona a bude vystavený nový šek na druhú polovicu roku,“ avizovala Saková.

Rozposielaný bude poštou a písaný bude na konkrétne meno. „Budú si môcť vybrať hotovosť na najbližšej pošte s tým, že odporúčame, aby si tú dávku finančných prostriedkov rozložili na splátky na nasledujúce mesiace, na ktoré je tá energopomoc určená,“ doplnila ministerka.

3. decembra 2025 o 15:13 Čas čítania 0:34 Niektoré rodiny môžu získať až 1 930 eur. Adresná energopomoc pre rok 2026 pomôže domácnostiam s rastúcimi cenami energií Niektoré rodiny môžu získať až 1 930 eur. Adresná energopomoc pre rok 2026 pomôže domácnostiam s rastúcimi cenami energií
3. decembra 2025 o 12:53 Čas čítania 0:30 Domácnosti s nárokom na energopomoc zaplatia menej za elektrinu. Vláda schválila pravidlá na rok 2026 Domácnosti s nárokom na energopomoc zaplatia menej za elektrinu. Vláda schválila pravidlá na rok 2026
3. decembra 2025 o 14:55 Čas čítania 0:30 NOVÝ CENNÍK: Od januára 2026 štát navýši náhrady za firemné cesty NOVÝ CENNÍK: Od januára 2026 štát navýši náhrady za firemné cesty
Euro
Zdroj: rawpixel
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Vláda Roberta Fica
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 10:56
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
včera o 13:56
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
dnes o 10:17
Tragédia v Bratislave: Počas koncertu zomrel jeden z fanúšikov
Tragédia v Bratislave: Počas koncertu zomrel jeden z fanúšikov
dnes o 15:13
Niektoré rodiny môžu získať až 1 930 eur. Adresná energopomoc pre rok 2026 pomôže domácnostiam s rastúcimi cenami energií
Niektoré rodiny môžu získať až 1 930 eur. Adresná energopomoc pre rok 2026 pomôže domácnostiam s rastúcimi cenami energií
včera o 12:30
Slovák vyhral v lotérii stovky tisíc eur. 10 rokov nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii stovky tisíc eur. 10 rokov nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
včera o 16:30
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
pred 2 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
včera o 12:30
Slovák vyhral v lotérii stovky tisíc eur. 10 rokov nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
Slovák vyhral v lotérii stovky tisíc eur. 10 rokov nemusí robiť nič a bude mu chodiť „výplata“
dnes o 10:56
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
včera o 16:30
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
dnes o 10:17
Tragédia v Bratislave: Počas koncertu zomrel jeden z fanúšikov
Tragédia v Bratislave: Počas koncertu zomrel jeden z fanúšikov
včera o 08:58
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
pred 2 dňami
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
NOVÉ SADZBY: Od januára 2026 sa zvyšujú náhrady za firemné cesty
28. 11. 2025 12:36
Rebríček TOP nemocníc. Pozri, ktoré sú najlepšie a ako je na tom tá tvoja s transparentnosťou
Rebríček TOP nemocníc. Pozri, ktoré sú najlepšie a ako je na tom tá tvoja s transparentnosťou
28. 11. 2025 19:41
Riaditeľovi českej Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
Riaditeľovi českej Správy železníc našli doma 80 miliónov v hotovosti. Mal ich v trezore
pred 3 dňami
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
Internetom koluje AI fotka z košického protestu proti progresivizmu. Ako to tam noazaj vyzeralo?
24. 11. 2025 11:40
Sociálna poisťovňa upozorňuje na deadline: Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
Sociálna poisťovňa upozorňuje na deadline: Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
včera o 08:58
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Slovenská obchodná inšpekcia zvoláva vodičov do autoservisov. Oprava poruchy na vozidle im môže zachrániť život
Lifestyle news
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách dnes o 16:22
Calin vo vypredanej pražskej O2 arene predviedol show, na ktorú tak skoro nezabudneme. Toto sú top momenty z oboch večerov dnes o 15:31
VIDEO: Anne Hathaway sa premení na Mother Mary v novej psychologickej dráme. Hudbou prispeli Charli xcx aj FKA Twigs dnes o 14:38
Spotify Wrapped 2025 je vonku! Utekaj si pozrieť svoje hudobné štatistiky dnes o 13:52
Drake sa stal umelcom roka 2025 na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach? dnes o 10:47
Z Floridy až na trenčianske letisko. Pohoda oprášila rapový headline a predstavila Denzela Curryho dnes o 09:27
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi dnes o 08:44
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím včera o 15:42
BAPE® x FOOTSHOP prináša poctivý streetwear. Spoluprácu so značkou, ktorú nosí Lil Wayne, A$AP Rocky či Wiz Khalifa chceš mať včera o 14:39
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejších tvorcov módy. Dizajnérom roka sa stal riaditeľ Dioru včera o 13:32
Slovensko Všetko
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
dnes o 10:56
„Je to slayáda, že sa to takto podarilo,“ hovorí influencerka Ema Lacová. Jej rodina stojí za predajom skrachovaného outletu štátu
Jej otec je bývalý člen štátneho SPP.
Tragédia v Bratislave: Počas koncertu zomrel jeden z fanúšikov
dnes o 10:17
Tragédia v Bratislave: Počas koncertu zomrel jeden z fanúšikov
Domácnosti s nárokom na energopomoc zaplatia menej za elektrinu. Vláda schválila pravidlá na rok 2026
dnes o 12:53
Domácnosti s nárokom na energopomoc zaplatia menej za elektrinu. Vláda schválila pravidlá na rok 2026
Slovák žiadal od štátu informácie. Poslali mu oskenovanú fotku DVD
dnes o 11:56
Slovák žiadal od štátu informácie. Poslali mu oskenovanú fotku DVD
Niektoré rodiny môžu získať až 1 930 eur. Adresná energopomoc pre rok 2026 pomôže domácnostiam s rastúcimi cenami energií
dnes o 15:13
Niektoré rodiny môžu získať až 1 930 eur. Adresná energopomoc pre rok 2026 pomôže domácnostiam s rastúcimi cenami energií
Muž zaplatil Slovenke za sobáš 1 000 eur. Pomohla mu získať neoprávnený pobyt v EÚ
pred 2 hodinami
Muž zaplatil Slovenke za sobáš 1 000 eur. Pomohla mu získať neoprávnený pobyt v EÚ
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Zahraničie Všetko
V Česku evakuujú stovky žiakov. Na škole zasahuje pyrotechnik
dnes o 13:53
V Česku evakuujú stovky žiakov. Na škole zasahuje pyrotechnik
pred 2 dňami
NATO zvažuje agresívnejšiu reakciu proti Rusku. Dôležitý admirál volá po reakcii
dnes o 10:05
Prezident Trump označil Bidenove podpisy automatickým perom za neplatné. Odborníci upozorňujú na zákony

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
včera o 10:00
Brigáduješ popri škole? Zisti, kedy ti zamestnávateľ musí zraziť daň a kedy nie
Ak si študent a brigáduješ, oplatí sa poznať základné daňové pravidlá.
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
pred 2 dňami
Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
pred 2 dňami
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
26. 11. 2025 20:00
Čo znamená rozhodnutie Súdneho dvora EÚ pre páry rovnakého pohlavia? Nič sa v zásade nezmení, vysvetľuje riaditeľ Inakosti
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia