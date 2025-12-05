Muž ho vraj bodol v blízkosti krku.
V piatok (5. 12.) sa údajne v ružinovskej ubytovni odohrala hádka, pri ktorej 29-ročný útočník bodol do blízkosti krku o štyri roky staršieho muža. Útočníka previezli do ružinovskej nemocnice na ošetrenie modrín na tvári. Pobodaného muža transportovali do Univerzitnej nemocnice v Bratislave a v túto chvíľu je podľa informácií tvnoviny.sk mimo ohrozenia života. Obaja muži sú pôvodom z Ukrajiny.
Správu aktualizujeme.
