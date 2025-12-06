Emma tvrdí, že si myslela, že ide o prank.
Emma Lacová reagovala prostredníctvom svojho Instagramu na reportáž portálu 360tka, podľa ktorého firma, v ktorej je členkou dozornej rady, realizovala predražený predaj budovy štátu. Lacová vo videu uráža opozičných politikov aj známe osobnosti, ktoré na kauzu upozornili. Tvrdí, že ide o kampaň a propagandu. Bráni sa tým, že nie je dostatočne šikovná na to, aby takýto nevýhodný nákup pre štát realizovala.
V desaťminútovom videu sa sťažuje na útoky od verejnosti. Svoju reakciu, kde preražený nákup nazvala „topkou a slayádou“ obhajuje tým, že telefonát od reportérky Barbory Šišolákovej považovala celý čas za vtip a prank.
O čo pri predraženom nákupe ide?
Portál 360tka informoval, že areál vo Voderadoch odkúpil štát od firmy, v ktorej figuruje influencerka Ema Lacová. Firma tak získala milióny za skrachovaný outlet. „No to znie crazy, crazy a to je to slayáda, že sa to takto podarilo no,“ okomentovala situáciu pre portál 360tka Ema Lacová.
Outlet pri Trnave nevedeli pôvodní majitelia dlhé roky predať. Cenu postupne znižovali až na 5 miliónov eur, no nakoniec ho predali štátu za 16,9 milióna. Pri vyšetrovaní posledných investícií Petra Kmeca sa zistilo, že objekt ocenil znalec, ktorý bol už skôr spájaný s pochybnými obchodmi so štátnymi železničnými pozemkami.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame