Príspevky v takejto výške budú musieť platiť zamestnávatelia za zamestnancov.
Sociálna poisťovňa zverejnila podmienky a možnosti výplaty dôchodku z II. piliera na rok 2026:
- referenčná suma (hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne) je stanovená vo výške 702,30 eura. Je to tiež podmienka pre výplatu starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. dôchodkového piliera) formou programového výberu, teda jednorázovo
- V prípade, že spĺňate podmienku referenčnej sumy, platí, že si môžete požiadať o jednorazový výber celej sumy nasporených príspevkov
- Nemení sa ani sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (zostáva na 4 %)
- Zamestnávatelia budú musieť za zamestnanca, ktorý je sporiteľom v II. pilieri, odvádzať príspevky do II. dôchodkového piliera vo výške 4 % z jeho hrubej mzdy
