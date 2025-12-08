Podvodný profil imituje sieť Coop Jednota.
Na Facebooku sa objavil falošný profil Coop Jednota, ktorý sa síce tvári ako fanúšikovská stránka siete potravín, v skutočnosti však ide o podvodný profil. Autori stránky imitujú skutočný profil s cieľom prilákať na stránku sledovateľov s pravdepodobným plánom predať ju pod novým názvom. Aj preto organizujú na stránke falošnú súťaž o auto, do ktorej sa zapojili tisícky účtov.
Takéto profily často pôsobia profesionálne, no môžu sa používať na získavanie citlivých údajov používateľov, šírenie phishingu alebo na nekalé zarábanie cez falošné súťaže.
Falošný profil je pritom veľmi jednoduché rozoznať. Nemá žiadnu históriu relevantných príspevkov a publikované statusy píšu podvodníci neprofesionálne.
V prípade, že majú používatelia pochybnosti, podobné profily môžu nahlásiť. V žiadnom prípade by však nemali klikať na linky a odovzdávať osobné alebo bankové údaje.