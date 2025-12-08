Na Slovensku bude tento týždeň nezvyčajne teplo
Tento týždeň budú na Slovensku prevládať teploty približne o 5 °C vyššie, než je dlhodobý priemer od začiatku decembra. Informuje o tom portál iMeteo. Počasie síce nebude slnečné, no celý týždeň bude nezvyčajne teplý.
Sneh sa momentálne udržiava už len vo vyšších polohách, približne od nadmorskej výšky 1 000 metrov. Teplý front prinesie nadpriemerne vysoké teploty. Denné maximá môžu na viacerých miestach dosiahnuť až +11 °C.
V najbližších dňoch môžu teploty atakovať aj teplotné rekordy. Počasie ostane prevažne zamračené, ojedinele sa môže objaviť zmenšená oblačnosť. Očakávajú sa občasné zrážky a slabý vietor. Takéto počasie má byť približne do polovice decembra.
