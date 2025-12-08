Súčasťou výdavkov boli aj dizajnérske darčeky za približne 19-tisíc eur.
Úrad pre verejné obstarávanie zorganizoval v čase konsolidácie medzinárodné sympózium za takmer 92-tisíc eur. Upozornila na to Nadácia Zastavme korupciu. Podujatie pre 70 účastníkov sa konalo v kaštieli vo Voderadoch a zahŕňalo prémiový catering, ubytovanie, degustácie, kultúrny program aj banket na hrade Červený Kameň.
Podľa Nadácie Zastavme korupciu sa náklady na jednu osobu vyšplhali na viac ako 1300 eur. Súčasťou výdavkov boli aj dizajnérske darčeky za približne 19-tisíc eur. ÚVO tvrdí, že cieľom bolo reprezentovať Slovensko a posilniť odbornú spoluprácu so zahraničnými partnermi.
ÚVO kritiku odmieta a vylučuje, že by išlo o zbytočné míňanie peňazí. „Úrad pristupuje ku konsolidácii s maximálnou zodpovednosťou a dôrazom na efektívne využitie zdrojov, ktoré má k dispozícii. Naším zámerom bolo čo najlepšie predstaviť Slovensko, jeho pamiatky a kultúru, a odovzdať hosťom pamätný darček s motívom lipy ako symbolom podujatia.“
Úrad nezverejnil ani odmenu pre externú organizátorku podujatia, s ktorou uzavrel dohodu na dva mesiace. Ide o bývalú Miss Europe Júliu Kokoruďovú. Nadácia ju kontaktovala, no neodpovedala.