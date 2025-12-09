Odsúdili ju na okresnom súde v Michalovciach.
Na jar v roku 2024 žena z Pavlovce nad Uhom vysielala naživo rituál, pri ktorom usmrtila šteňa.
Pri vyšetrovaní prišli na to, že psíkovi spôsobila utrpenie, neprimeranú bolesť a neskôr smrť, čím porušila zákon. 64-ročnú ženu súd Michalovce uznal vinnou za prečin týrania zvierat na 12 mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu 18 mesiacov, informuje Polícia na svojom Facebooku.
Enviropolíciazaistila dôkazy, vďaka ktorým prípad objasnili.
