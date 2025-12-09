Kategórie
TASR
dnes 9. decembra 2025 o 9:21
Čas čítania 0:36

AKTUÁLNE: Český prezident Pavel vymenoval Babiša za premiéra

AKTUÁLNE: Český prezident Pavel vymenoval Babiša za premiéra
Zdroj: TASR/AP Bundas Engler

Predseda hnutia ANO zložil v utorok sľub do rúk prezidenta už po tretíkrát.

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa stal novým premiérom ČR. Do funkcie ho v utorok na Pražskom hrade vymenoval český prezident Petr Pavel. Babiš však zatiaľ nemá žiadne premiérske právomoci, o chode krajiny stále rozhoduje vláda v demisii Petra Fialu. Tá zanikne, až keď bude vymenovaný Babišov kabinet.


Predseda hnutia ANO zložil v utorok sľub do rúk prezidenta už po tretíkrát. Prvýkrát sa tak stalo v decembri 2017, keď ho za premiéra vymenoval Miloš Zeman. Vtedajší Babišov kabinet však nezískal dôveru v Poslaneckej snemovni, preto musel podať demisiu. Druhýkrát Zeman Babiša vymenoval o pol roka neskôr.


V súčasnosti má Česko dvoch predsedov vlády – okrem designovaného premiéra Babiša ním ešte stále je aj predseda vlády v demisii Petr Fiala. Jeho kabinet má naplánované rokovanie aj tento týždeň v stredu. Ak by bola nová vláda vymenovaná budúci pondelok, ako predpokladal podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček, išlo by o poslednú schôdzu Fialovej vlády.

Andrej Babiš Správy zo sveta
