TASR
dnes 9. decembra 2025 o 11:11
Čas čítania 0:54

Európska krajina vyhlásila núdzový stav. Na jej územie vstúpili pašerácke balóny z Bieloruska

Zdroj: TASR/AP

Litva pre pašerácke balóny z Bieloruska vyhlásila núdzový stav na celom území.

Litovská vláda v utorok ráno vyhlásila celoštátny núdzový stav pre obavy z ohrozenia verejnej bezpečnosti spôsobené opakujúcim sa vstupom pašeráckych balónov z Bieloruska do vzdušného priestoru krajiny.


„Núdzový stav je vyhlásený nielen pre narušenia civilnej leteckej prevádzky, ale aj kvôli záujmom národnej bezpečnosti,“ povedal minister vnútra Vladislav Kondratovič na zasadnutí vlády, ktoré bolo vysielané naživo.


Vyhlásenie núdzového stavu podľa ministra poskytne väčšiu operačnú slobodu litovskej armáde, ktorá bude môcť konať v koordinácii s políciou alebo aj nezávisle. Ako dlho bude stav v platnosti, zatiaľ nie je jasné.


Litovská vláda tvrdí, že balóny posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. Označuje to za hybridný útok a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje.


K týmto incidentom dochádza opakovane. Letisko vo Vilniuse, ktoré sa nachádza asi 30 kilometrov od bieloruských hraníc, už museli pre prelety balónov dočasne zavrieť viac ako desaťkrát. Naposledy sa tak udialo v sobotu.


Návrh na vyhlásenie núdzovej situácie v piatok predložilo litovské ministerstvo vnútra. Opozícia v parlamente nalieha na ešte ráznejší krok – vyhlásenie výnimočného stavu. Parlament ho môže odhlasovať v prípade, ak je ohrozený ústavný poriadok krajiny.
Bielorusko, ktoré v roku 2022 povolilo využitie svojho územia na ruskú inváziu na Ukrajinu, zodpovednosť za vypúšťanie balónov popiera a obvinilo Litvu z provokácií. Lukašenko však pred časom uviedol, že Bielorusko sa ospravedlní, ak sa preukáže účasť jeho krajiny na incidentoch v Litve.

1. decembra 2025 o 9:00 Čas čítania 5:01 Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre Na ktoré krajiny môže Rusko zaútočiť a hrozí nám jadrový útok? Generál Macko vysvetľuje možné scenáre
21. novembra 2025 o 14:00 Čas čítania 4:18 Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi
21. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 1:56 Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ Zima 2025/2026: Čaká nás rekordný sneh alebo blato? Refresher sa rozprával s meteorológom zo SHMÚ
Správy zo sveta
