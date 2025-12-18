Na Slovensku v roku 2024 približne 10,7 % mladých Slovákov neboli zamestnaní ani neštudovali.
Až 7,6 % Slovákov vo veku 15 až 34 rokov odišlo v roku 2024 predčasne zo školy, ukazujú dáta Eurostatu.
Podľa údajov Eurostatu sa situácia medzi členskými štátmi výrazne líši. V niektorých krajinách, ako je Holandsko (32,2 %), Dánsko (27,1 %) či Luxembursko (24,8 %), je podiel mladých, ktorí aspoň raz prerušili vzdelávanie, výrazne vyšší než priemer EÚ. Naopak, v Rumunsku (1,5 %), Grécku (2,2 %) a Slovensku (7,6 %) je tento podiel nižší. Z toho 1,7 % ukončilo vzdelávanie viackrát. Mnohí z nich následne narážajú na problémy pri hľadaní si práce či návrate do systému vzdelávania.
Aké sú dôvody?
Podľa údajov Eurostatu platí, že v krajinách s vyšším počtom ľudí, ktorí popri štúdiu zároveň pracujú, je vyšší podiel tých, ktorí to so vzdelávaním vzdajú. Platí to napríklad pre Holandsko, Dánsko či Fínsko, kde kombináciu štúdia a práce volí značná časť mladých ľudí. Naopak, v štátoch, kde túto kombináciu práce a školy zvláda nižšie percento populácie, je miera prerušenia vzdelávania nižšia.
Dôvody, pre ktoré mladí prerušujú vzdelávanie, sú rôznorodé. Viac ako 42 % opýtaných uviedlo, že študijný program nevyhovoval ich očakávaniam alebo bol príliš náročný či nezaujímavý. Ďalšie významné príčiny zahŕňajú osobné alebo rodinné problémy (26,3 %). Až 13,8 % mladých sa rozhodlo vzdelávanie prerušiť preto, že išli pracovať.
Eurostat zároveň poukazuje na to, že kombinovanie práce a štúdia môže byť dvojsečnou zbraňou. Aj keď môže pomôcť mladým získať praktické skúsenosti, zároveň to zvyšuje riziko, že štúdium nedokončia.
Podiel mladých ľudí vo veku 15–29 rokov, ktorí nepracujú a neštudujú
V roku 2024 približne 10,7 % mladých Slovákov spadalo do kategórie NEET, teda neboli zamestnaní, neštudovali ani neabsolvovali odbornú prípravu. Tento stav ohrozuje sociálne a ekonomické zapojenie mladých ľudí.
Štatistiky EÚ ukazujú, že mladí, ktorí aspoň raz opustili formálne vzdelávanie, majú väčšiu pravdepodobnosť byť NEET (17,3 %) než tí, ktorí vzdelanie nikdy neopustili (11,2 %).
Európska únia má však jasný plán. Do roku 2030 chce stiahnuť počet mladých ľudí v tejto situácii pod hranicu 9 %