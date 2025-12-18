Kategórie
Lukáš Turčan
dnes 18. decembra 2025 o 13:17
Čas čítania 1:19

REBRÍČEK: 7,6 % mladých Slovákov ukončilo školu predčasne, mnohé krajiny EÚ sú na tom oveľa horšie. Toto sú dôvody

REBRÍČEK: 7,6 % mladých Slovákov ukončilo školu predčasne, mnohé krajiny EÚ sú na tom oveľa horšie. Toto sú dôvody
Zdroj: Pexels / Emily Ranquist

Na Slovensku v roku 2024 približne 10,7 % mladých Slovákov neboli zamestnaní ani neštudovali.

Až 7,6 % Slovákov vo veku 15 až 34 rokov odišlo v roku 2024 predčasne zo školy, ukazujú dáta Eurostatu

Podľa údajov Eurostatu sa situácia medzi členskými štátmi výrazne líši. V niektorých krajinách, ako je Holandsko (32,2 %), Dánsko (27,1 %) či Luxembursko (24,8 %), je podiel mladých, ktorí aspoň raz prerušili vzdelávanie, výrazne vyšší než priemer EÚ. Naopak, v Rumunsku (1,5 %), Grécku (2,2 %) a Slovensku (7,6 %) je tento podiel nižší. Z toho 1,7 % ukončilo vzdelávanie viackrát. Mnohí z nich následne narážajú na problémy pri hľadaní si práce či návrate do systému vzdelávania.

Aké sú dôvody?

Podľa údajov Eurostatu platí, že v krajinách s vyšším počtom ľudí, ktorí popri štúdiu zároveň pracujú, je vyšší podiel tých, ktorí to so vzdelávaním vzdajú. Platí to napríklad pre Holandsko, Dánsko či Fínsko, kde kombináciu štúdia a práce volí značná časť mladých ľudí. Naopak, v štátoch, kde túto kombináciu práce a školy zvláda nižšie percento populácie, je miera prerušenia vzdelávania nižšia.

Dôvody, pre ktoré mladí prerušujú vzdelávanie, sú rôznorodé. Viac ako 42 % opýtaných uviedlo, že študijný program nevyhovoval ich očakávaniam alebo bol príliš náročný či nezaujímavý. Ďalšie významné príčiny zahŕňajú osobné alebo rodinné problémy (26,3 %). Až 13,8 % mladých sa rozhodlo vzdelávanie prerušiť preto, že išli pracovať.

9. decembra 2025 o 9:00 Čas čítania 3:00 SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja SLAYÁDA S MILIÓNMI NA POZADÍ: Vysvetľujeme, prečo výhovorky Emy Lacovej neobstoja

Eurostat zároveň poukazuje na to, že kombinovanie práce a štúdia môže byť dvojsečnou zbraňou. Aj keď môže pomôcť mladým získať praktické skúsenosti, zároveň to zvyšuje riziko, že štúdium nedokončia.

Podiel mladých ľudí vo veku 15–29 rokov, ktorí nepracujú a neštudujú

V roku 2024 približne 10,7 % mladých Slovákov spadalo do kategórie NEET, teda neboli zamestnaní, neštudovali ani neabsolvovali odbornú prípravu. Tento stav ohrozuje sociálne a ekonomické zapojenie mladých ľudí.

Štatistiky EÚ ukazujú, že mladí, ktorí aspoň raz opustili formálne vzdelávanie, majú väčšiu pravdepodobnosť byť NEET (17,3 %) než tí, ktorí vzdelanie nikdy neopustili (11,2 %).

Európska únia má však jasný plán. Do roku 2030 chce stiahnuť počet mladých ľudí v tejto situácii pod hranicu 9 %

12. novembra 2025 o 17:54 Čas čítania 1:54 „Priemer 1,1 nestačí: Prijímanie na lekársku fakultu je dobre mienené, ale krátkozraké,“ varuje zdravotnícky analytik Tomáš Szalay „Priemer 1,1 nestačí: Prijímanie na lekársku fakultu je dobre mienené, ale krátkozraké,“ varuje zdravotnícky analytik Tomáš Szalay
12. decembra 2025 o 14:46 Čas čítania 2:24 Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“ Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
18. novembra 2025 o 6:30 Čas čítania 0:29 REBRÍČEK: Takto vyzerajú platy v Európe. Slovensko sa umiestnilo na chvoste REBRÍČEK: Takto vyzerajú platy v Európe. Slovensko sa umiestnilo na chvoste
