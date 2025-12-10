Hovorkyňa Žilinku odôvodnila jeho najnovší krok.
Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR odvolal Tomáša Balogha z funkcie krajského prokurátora v Žiline. Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová.
„Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka po predchádzajúcom odporúčajúcom vyjadrení Rady prokurátorov SR dnešným dňom odvolal z funkcie vedúceho prokurátora, krajského prokurátora v Žiline, Tomáša Balogha,“ priblížila Drobová.
Ako doplnila, do obsadenia funkcie krajského prokurátora v Žiline na základe výberového konania bude oprávnenia krajského prokurátora vykonávať námestníčka krajského prokurátora v Žiline pre trestný úsek.
Mal spor so Žilinkom
Balogh adresoval poslancom brannobezpečnostného parlamentného výboru viaceré listy. Žilinku obvinil z nezákonného zasahovania do politicky exponovaných prípadov. Žilinka to odmietol. Proces na odvolanie Balogha podľa svojich slov inicioval pre porušenie zákona pri nákupe nábytku pre prokuratúru.
Rada prokurátorov SR zdôvodnila v závere novembra odporúčanie na odvolanie Balogha z funkcie krajského prokurátora v Žiline nielen sporným nákupom nábytku, ale aj Baloghovou komunikáciou s parlamentným brannobezpečnostným výborom.
Balogh reagoval, že priebeh zasadnutia Rady prokurátorov SR nesie všetky znaky porušovania zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch.
Odvolaný prokurátor v reakcii uviedol, že rozhodnutie berie na vedomie, naďalej však trvá na svojej argumentácii o motívoch odvolania. Balogh zároveň deklaroval, že podnikne proti rozhodnutiu právne kroky.