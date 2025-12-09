Výška príspevku sa bude odvíjať od stupňa odkázanosti.
Poslanci schválili reformu financovania sociálnych služieb. Ide o nový zákon o príspevku na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ktorý zmení spôsob poskytovania príspevku a zavedie novú pozíciu pracovníka dlhodobej starostlivosti.
Príspevok na pomoc pri odkázanosti bude po novom dostávať priamo odkázaná osoba. Sama rozhodne o jeho využití, či už za starostlivosť zaplatí príbuzným alebo iným formálnym pracovníkom. Výška príspevku sa bude odvíjať od stupňa odkázanosti.
- Piaty, najťažší stupeň odkázanosti na pomoc ide o sumu 1010 eur, ak sa však v tomto stupni nachádza dieťa, tak sa príspevok navýši ešte o 200 eur.
- Štvrtý stupeň odkázanosti bude na úrovni 830 eur, v prípade dieťaťa sa príspevok rovnako navýši o 200 eur.
- Tretí stupeň bude v sume 600 eur.
- Druhý stupeň 460 eur.
- Prvý stupeň 230 eur.
Zmenou je tiež to, že príspevok na pomoc pri odkázanosti môžu využiť až traja opatrovatelia, ktorí sa môžu striedať a popritom aj pracovať, a to bez ohľadu na výšku ich príjmu. V súčasnosti mohla využiť príspevok len jedna osoba.
Nová pracovná pozícia
Vznikne aj nová pracovná pozícia v podobe pracovníka dlhodobej starostlivosti, ktorý bude môcť vykonávať širší rozsah úkonov (celkovo 36) súvisiacich s ošetrovateľskou starostlivosťou. Všetky jeho ošetrovateľské úkony budú zároveň uhrádzané zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.
Od 1. júla 2026 sa vyššie územné celky (VÚC) zapoja do spolufinancovania neverejných pobytových zariadení pre seniorov a opatrovateľskej služby. Od roku 2027 preto dostanú navyše 0,7 % z podielových daní, ktoré budú musieť účelovo použiť na financovanie sociálnych služieb. Dovtedy má zvýšené náklady preplatiť ministerstvo práce.
Príplatky pre opatrovateľov
Opatrovatelia, ktorí sa sami starajú o odkázanú osobu a nemajú vysoký príjem (nižší ako trojnásobok životného minima), dostanú príplatok na využitie služieb denného stacionára/ambulancie.
Zároveň sa ruší obmedzenie 80 hodín mesačne na oficiálnu starostlivosť, ktorú poskytujú spolu s neformálnou opaterou.
Nové zariadenia sociálnych služieb, ktoré sú vo výstavbe alebo majú podanú žiadosť o povolenie stavby do 31. decembra 2025 a už investovali do projektovej dokumentácie, budú zaradené do koncepcie VÚC. Zároveň platí, že existujúce kapacity zariadení alebo tie, kde už prebiehali investičné zámery, musia VÚC zohľadniť ako miesta vo verejnom záujme minimálne do konca roka 2033.
Zákon nadobudne účinnosť postupne, a to od 1. januára 2026, ďalej od 1. júla a 31. decembra budúceho roka. Dôvodom sú úpravy, pri ktorých poskytovatelia sociálnych služieb aj samosprávy potrebujú čas na realizáciu zmien.