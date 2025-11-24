Generálny prokurátor vystúpil pred Výborom Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje zvolanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť k sporu na prokuratúre za snahu ovplyvňovať konanie Generálnej prokuratúry SR v niektorých politicky exponovaných prípadoch aj v personálnych otázkach.
Opätovne odmietol, že by do prípadov na žilinskej prokuratúre zasahoval. Opozícia nevidí dôvod, aby brannobezpečnostný výbor spor prokurátorov riešil. Predseda výboru Richard Glück (Smer-SD) vyhlásil, že rovnako by postupoval pri liste akéhokoľvek prokurátora. Žilinka po svojom vystúpení z rokovania odišiel.
„Nedopustím dehonestáciu prokuratúry SR, znižovanie vážnosti prokuratúry SR ako orgánu ochrany práva v očiach verejnosti, a to na základe absolútne nepodložených, klamlivých, často aj vymyslených tvrdení či dokonca domnienok,“ vyhlásil Žilinka.
Opozícia si myslí, že sa chce niekto zbaviť Žilinku
Odmietol tiež, že by krajskému prokurátorovi Tomášovi Baloghovi niekedy povedal, že mu kryje chrbát. Vyhlásil, že on do prípadov nezasahoval, na podriadených prokurátorov netlačil a ani len nevykonával dohľad v daných prípadoch.
Opozícia zvolanie výboru k tejto veci kritizovala. „Aby sme v tom mali jasno. Niekto sa chce zbaviť generálneho prokurátora. Najprv sa o to pokúšali po dobrom, to znamená presadením doživotnej renty,“ vyhlásil poslanec NR SR Gábor Grendel (Slovensko - Za ľudí). Tento spôsob im podľa neho však nevyšiel, a tak to skúšajú inak.
Predstavitelia SaS hovoria o vojne prokurátorov. „Tento výbor bol naozaj tak trošku fraška a politický debakel tejto koalície, ktorá sa snažila teraz zasahovať do kompetencií generálneho prokurátora, akým spôsobom má riešiť nejaké personálne záležitosti vo veci prokuratúry. Na čo tento výbor nemá ani kompetencie, ani práva. Napriek tomu sa o to táto vládna koalícia pokúsila,“ myslí si poslanec NR SR Juraj Krúpa (SaS). Dodal, že koalícia ukazuje, že chce chrániť prokurátorov, ktorí sú jej lojálni.
Glück sa bráni
Poslankyňa NR SR Irena Bihariová (PS) predpokladá, že Balogh počítal s tým, že opozícia bude nastavená proti generálnemu prokurátorovi Žilinkovi a podporí ho. „Očakával, že nám bude stačiť nejaký vágne napísaný list, kde je napísané o nezákonných postupoch,“ uviedla s tým, že aj keby obsah Baloghovych listov bol právne analyzovateľný, brannobezpečnostný výbor na to nemá kompetenciu. Uviedla, že od Balogha dostali poslanci v pondelok už tretí list.
Glück argumentoval, že po prijatí Baloghovho prvého listu nemal inú možnosť, ako zasadnutie výboru zvolať. Vyhlásil, že by postupoval rovnako pri každom podobnom prípade. Prekáža mu tiež, že generálny prokurátor má na Slovensku veľkú moc. „Disponuje takou mocou, že jednoducho nie je možné konfrontovať ani pôvodcov týchto závažných informácií,“ uviedol. Žilinka si svoje rozhodnutie nerozmyslel a Baloghovi ani inému prokurátorovi vystúpenie na zasadnutí výboru neumožnil.
Poslanci brannobezpečnostného parlamentného výboru dostali list žilinského krajského prokurátora Tomáša Balogha, v ktorom obvinil generálneho prokurátora Maroša Žilinku z nezákonného zasahovania do politicky exponovaných prípadov. Žilinka to odmieta. Proces na odvolanie Balogha podľa svojich slov inicioval pre porušenie zákona pri nákupe nábytku pre prokuratúru.
Glück na základe tohto listu zvolal zasadnutie výboru na 20. novembra. V ten deň prišiel nový list žilinského šéfa prokuratúry. Krátko po začiatku rokovania výboru Glück prerušil schôdzu, aby sa poslanci mohli s listom oboznámiť.
V druhom liste Balogh naznačil, o aké kauzy by mohlo ísť. Politici predpokladajú, že ide o prípady, v ktorých figurujú osoby J. G. a S. Ch. Informácie nevyvrátil ani Žilinka.