Západné Čechy zažívajú zemetrasenia už stáročia.
Na rozhraní Chebska a Sokolovska pokračuje zemetrasná aktivita, ktorá sa začala ešte v novembri. Ani v decembri zatiaľ otrasy neutíchajú a niektoré z nich prekročili hranicu dvoch stupňov magnitúdy.
Automatické seizmologické stanice zachytili ďalší výraznejší otras aj v pondelok (8. decembra) popoludní. Od začiatku zaznamenali už jedenásť otrasov silnejších než dva stupne, informuje o tom Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky na svojom webe.
Najvýraznejšie zemetrasenie posledných dní nastalo v sobotu (6. decembra) večer, malo magnitúdu približne 2,5 a jeho ohnisko sa nachádzalo v hĺbke okolo desiatich kilometrov. Oproti novembrovým otrasom sa nové epicentrá posunuli mierne severnejšie, do oblasti pri obci Černá. Aj pondelkový otras s odhadovanou silou 2,65 patril medzi citeľnejšie, hoci odborníci ešte jeho hodnotu spresňujú.
Obyvatelia opisujú chvenie budov aj hlasné dunenie
Silnejšie otrasy s magnitúdou okolo 2,5 sú už pre ľudí v okolí postrehnuteľné, najmä v noci, keď nie sú rušení bežným hlukom. Miestni obyvatelia často opisujú nielen chvenie budov, ale aj hlasné dunenie, ktoré otrasy sprevádza. Seizmológovia už evidujú približne 140 hlásení od ľudí, ktorí zemetrasenia pocítili.
Chebsko patrí medzi oblasti s dlhodobo zvýšenou seizmickou aktivitou
V moderných dejinách tu najvýraznejšie zemetrasenie udrelo v decembri 1985, keď otrasy dosiahli silu približne 4,6 stupňa. Niektoré otrasy z minulosti ľudia cítili až v Prahe.
Západné Čechy zažívajú zemetrasenia už stáročia. Jedny z prvých zachovaných záznamov pochádzajú zo 16. storočia, keď kroniky opisovali poškodené domy aj zrútené banské štôlne v okolí Jáchymova. Podľa odborníkov je typické, že sa energia v tejto oblasti uvoľňuje v sériách drobných otrasov, ktoré trvajú niekoľko dní až týždňov, a občas vyvrcholia silnejším zemetrasením.