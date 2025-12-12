Celodenné mrazy a sneženie sa pravdepodobne vyskytnú hlavne na severe a v stredných polohách Slovenska.
Na Slovensko čoskoro dorazí vlna ochladenia. Nad južnú Škandináviu a Pobaltie má postúpiť oblasť nízkeho tlaku, okolo ktorej začne do strednej Európy prúdiť studený vzduch zo severu a severozápadu.
Tento prúd nahradí momentálny teplý západný vzduch a prinesie výrazný pokles teplôt a zrážky, ktoré môžu prechádzať do snehu, informuje iMeteo. Prvá vlna studeného počasia má doraziť ešte pred Vianocami.
Teploty približne 1 500 metrov nad morom majú výrazne klesnúť. Meteorológovia predpokladajú aj celodenné mrazy po sviatkoch, čo by vytvorilo vhodné podmienky pre sneženie najmä na severe a v stredných polohách Slovenska. Situácia sa však ešte môže meniť, definitívne predpovede na záver decembra zatiaľ nie sú známe.